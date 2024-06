El Senado de EE.UU. tumba normativa que buscaba proteger el acceso a los anticonceptivos

(Actualiza con la reacción del presidente estadounidense, Joe Biden)

Washington, 5 jun (EFE).- El Senado estadounidense tumbó este miércoles un proyecto de ley que buscaba proteger el acceso a los anticonceptivos y que no continuará su trámite parlamentario por oposición de la bancada republicana.

La normativa en cuestión, denominada 'Right to Contraception Act' (Ley de derecho a la anticoncepción), no tenía posibilidades de seguir adelante ya que requería una mayoría de 60 votos y los demócratas tienen 47 escaños, aunque suelen contar con el apoyo de cuatro legisladores independientes.

El procedimiento se vio frenado por 51 votos a favor y 39 en contra.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, había decidido someterlo a votación como una manera de retar a los republicanos a posicionarse públicamente en contra del acceso a esos medicamentos que casi todas las mujeres estadounidenses utilizarán alguna vez en su vida.

Entre los que votaron a favor hubo dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, quienes suelen tener posiciones más moderadas que sus correligionarios.

Poco después de la votación, el presidente estadounidense, Joe Biden, reafirmó en un comunicado que tanto él como la vicepresidenta, Kamala Harris, creen que "las mujeres en cada estado deben tener la libertad de tomar decisiones profundamente personales sobre su salud, incluido el derecho a decidir si quieren formar o ampliar su familia, y cuándo hacerlo".

Por eso, prometió que su Gobierno seguirá trabajando con los demócratas del Congreso para proteger los derechos reproductivos de las mujeres e intentar restaurar a nivel federal las protecciones al aborto que anuló el Tribunal Supremo hace casi dos años, lo que dejó en manos de cada estado las políticas al respecto.

Casi el 90 % de los votantes afirma que los estadounidenses deberían tener derecho a tomar decisiones sobre la anticoncepción y elegir sus anticonceptivos sin interferencia gubernamental, según un reciente sondeo de la firma progresista Impact Research.

El expresidente estadounidense y precandidato republicano Donald Trump (2017-2021) afirmó en mayo en una entrevista con una televisión de Pittsburgh que estaba abierto a apoyar regulaciones sobre la anticoncepción y que su campaña publicaría una política sobre el asunto "muy pronto", pero luego se retractó de esas declaraciones. EFE

