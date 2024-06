Hezbolá desdeña el plan propuesto por Biden por "electoralista" y "carente de objetividad"

El partido milicia chií libanés Hezbolá ha asegurado que Estados Unidos no tiene un interés "serio" por poner fin a la guerra y que el plan propuesto el viernes por el presidente Joe Biden tiene fines electoralistas y carece de objetividad. "No existe ninguna decisión estadounidense seria para detener la guerra israelí en Gaza. Las ofertas de calma de Biden carecen de objetividad", ha dicho el secretario general adjunto de Hezbolá, Naim Qassem, quien ha señalado que dicho plan se enmarca dentro la política electoral interna estadounidense. En declaraciones para Al Yazira, Qassem también ha rechazado que Hezbolá esté buscando un escalada de los enfrentamientos en la frontera, pero ha advertido de que estarán preparados para la "guerra total" si Israel da el paso. "Nuestra decisión no es ampliar la guerra, pero la libraremos si se nos impone. La resistencia está lista para la batalla y no permitirá que Israel logre ninguna victoria", ha subrayado el secretario general adjunto. "Cualquier expansión israelí de la guerra contra Líbano provocará devastación, destrucción y desplazamiento de civiles dentro de Israel. Si Israel quiere librar una guerra total, estamos preparados para ello", ha advertido. Asimismo, Qassem ha explicado que están usando solo "una pequeña porción" de sus capacidades en base a cómo se están desarrollando actualmente los combates y que cesar los combates no es una opción. "El frente de Líbano está vinculado a Gaza. Hablar de retirar las fuerza de la frontera con Israel no es real", ha zanjado. El pasado viernes, Biden presentó una 'hoja de ruta' propuesta por Israel con tres fases para un alto el fuego en Gaza, que incluía en la primera de ellas la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas más pobladas del enclave, así como la liberación de algunos rehenes a cambio de excarcelar a prisioneros palestinos. La segunda incluye la liberación del resto de rehenes y la salida del Ejército israelí, como paso previo a un plan de reconstrucción como tercera fase.

