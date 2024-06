Termas en el metaverso para enseñar a los turistas los protocolos de los 'onsen' japoneses

Tokio, 3 jun (EFE).- Estudiantes de la Universidad de Mujeres de Gifu, en el centro de Japón, están replicando en el metaverso uno de los centros turísticos de aguas termales ('onsen') del país para que los turistas puedan aprender sus enrevesados protocolos y etiqueta.

En el Metaverse Gero Project se están recreando el interior y exterior de 36 hoteles y 'ryokan' (hoteles de estilo tradicional japonés) de la ciudad de Gero, cuyas termas atraen a numerosos turistas de dentro y fuera del país anualmente, con la meta de terminar las fachadas a finales de este 2024, explica a EFE el profesor Takamitsu Yokoyama, de la Facultad de Desarrollo Cultural.

El complejo virtual puede visitarse a través de gafas de realidad virtual o simplemente un ordenador en la web https://mc-gijodai.com, donde un avatar explica con gestos y voz los protocolos básicos que deben seguirse en hoteles tradicionales nipones.

Entre ellos se encuentran quitarse los zapatos antes de entrar en una sala con suelo de tatami, no pisar los bordes de tela de las piezas del tapiz, no arrastrar bolsas ni otros objetos por su superficie, la necesidad de ducharse y echarse agua tibia antes de entrar en las termas o no meter la toalla en las aguas, entre otros.

Japón recibió en marzo un número récord mensual de 3,08 millones de visitantes del extranjero y volvió a superar los 3 millones en abril, encarrilando el que podría ser un año récord para el turismo.

Además del japonés original, el equipo responsable, el 'club del metaverso', está preparando traducción a cinco idiomas: inglés, chino, coreano, tailandés y malayo, "los idiomas hablados por la mayoría de los turistas extranjeros en Gero", señala Yokoyama.

El proyecto original fue elaborado por dos estudiantes en 2022, a raíz del aumento del turismo tras la apertura fronteriza después de la pandemia de covid, y desde entonces las integrantes que se han unido cada año han aportado su granito de arena.

El exterior de los edificios se están recreando con tecnología 3D y los interiores a través de fotografías tomadas por cámaras con 360 grados, mientras que los avatares han usado captura de movimientos.

"Es un lugar para que las estudiantes aprendan sobre turismo digital y experimenten cómo funciona la sociedad", además de permitirles "obtener las habilidades necesarias para asumir roles activos tras graduarse", dice el docente, además de una herramienta para concienciar a los turistas sobre la cultura de los 'onsen'.

Con el proyecto, la universidad busca además asistir a las autoridades locales en la investigación de qué es exactamente lo que atrae a los turistas de este centro neurálgico turístico.

La versión del metaverso del Gero Onsen empezó a construirse en la plataforma Mozilla Hubs, que cerró en el recién concluido mayo, y se está trasladando a DOOR, con la previsión de que todo vuelva a estar operativo a partir del próximo julio.

La iniciativa de Gero ha inspirado a las estudiantes de la Universidad de Mujeres de Okinawa, que están empezando a desarrollar un proyecto en el metaverso sobre el turismo en el archipiélago del sudoeste japonés, que contará con el apoyo del centro de Gifu. EFE

