Las temperaturas suben esta semana en todo el país con hasta 38ºC en el sur y lloverá el fin de semana

Las temperaturas subirán en todo el país durante los próximos días, sobre todo entre el miércoles y el viernes, cuando puntos del centro y sur peninsulares llegarán a los 36 o 38ºC, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Aunque la incertidumbre es todavía muy alta, es probable que por la influencia de una baja atlántica haya un descenso térmico acusado durante el fin de semana, así como precipitaciones en forma de lluvias y chubascos tormentosos que alcanzarían buena parte del país pero que caerían con más abundancia en el norte de la Península. Por días, Del Campo señala que el domingo se alcanzaron o superaron los 35ºC en puntos del Valle del Guadiana, como en la ciudad de Badajoz. Este lunes subirán las temperaturas en el norte y este de la Península, y otra vez podría llegarse a esos 35ºC en el Guadiana y en el Guadalquivir. Mientras, el ambiente será más fresco en el Cantábrico, donde se rozarán los 20 a 22ºC. Por la tarde, el portavoz de AEMET destaca las tormentas que se formarán en puntos del este, centro y sur peninsulares, que podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo o rachas de viento intensas. El martes seguirán aumentando las temperaturas en buena parte del país. Así, amplias zonas del norte de la Península superarán los 30ºC y la zona centro, Extremadura, oeste de Castilla la Mancha y Andalucía registrarán de 32 a 34ºC. Asimismo, Valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir sobrepasarán los 34 a 35ºC. Paralelamente, este día podrían volver a formarse tormentas en puntos del este, centro y sur de la Península, si bien serán en general menos intensas que el día anterior. Ya el miércoles, Del Campo indica que habrá un repunte de las temperaturas en prácticamente todo el país, y en líneas generales predominará el tiempo estable sin descartar algún chaparrón aislado por la tarde en puntos del interior peninsular, especialmente en entornos montañosos. Además, el calor se notará en casi todo el país con 32 a 34ºC en puntos de la meseta norte, por ejemplo en ciudades como Valladolid o Palencia; 35ºC en el centro y en el nordeste peninsulares, por ejemplo en ciudades como Lleida, Madrid o Toledo, también en Zaragoza; y, de hecho, se podría llegar a los 38ºC grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir, por ejemplo en ciudades como Sevilla o Córdoba. Por otro lado, la madrugada del jueves será cálida debido al repunte de las temperaturas y habrá noche tropical en amplias zonas del nordeste, centro y sur de la Península. En este sentido, algunas ciudades como Málaga o Sevilla podría no bajarse de 21 o 22ºC. Por la tarde, amplias zonas del territorio superarán los 34 a 36ºC y los 36 a 38ºC se alcanzarán en zonas del nordeste, centro y mitad sur de la Península, por ejemplo en Madrid, Toledo, Granada o Zaragoza. A su vez, los valles del Guadiana y Guadalquivir podrían superar los 38ºC y el portavoz de AEMET no descarta que por ejemplo Córdoba ronde los 39 o 40ºC. Este día, la atmósfera se comenzará a inestabilizar con más nubes y también con algún chubasco tormentoso disperso en el interior de la Península. Además, Del Campo especifica que tanto el jueves como el viernes se notará la presencia de polvo de suspensión procedente del norte del continente africano que dará lugar a calima, especialmente en el sur de la Península. El viernes se empezará a notar de forma más clara la influencia de una borrasca atlántica. De esta manera, aumentará la nubosidad en el oeste y en el sur de la Península y habrá posibilidad de lluvias y chubascos en el Cantábrico, Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura que débilmente podrían afectar también a puntos de Navarra, La Rioja, Aragón, zona centro y restos de Extremadura y Andalucía Occidental. Mientras, las temperaturas comenzarían a bajar por el extremo sur y por el tercio norte de la Península, aunque Del Campo reconoce algo de incertidumbre al respecto. En el resto del país, los valores no bajarían, por lo que el calor aún continuaría con 30 a 32ºC en la meseta norte y sur de Galicia y 34 a 36ºC en la depresión del Ebro, puntos de Baleares y una parte del centro y sur del territorio peninsular. De cara al fin de semana, las bajas presiones rápidamente alcanzarán nuestro país dando lugar a una situación el sábado de lluvias y chubascos tormentosos en amplias zonas del territorio. En general, las precipitaciones podrían llegar a casi cualquier punto salvo al área mediterránea tampoco llegarán a Baleares y las más abundantes se producirán en el noroeste de la Península, es decir, en el sur de Galicia, Castilla y León, Cantábrico y Pirineo. Asimismo, es probable que el domingo continúe este tiempo inestable, sobre todo en la mitad norte peninsular, con lluvias y chubascos que también alcanzarán la zona centro, sin descartar algunos chaparrones más aislados en la mitad sur y Baleares. En esta jornada, las lluvias más abundantes se darán en el Cantábrico oriental, norte de Navarra, los Pirineos, este de Castilla y León y norte de Cataluña, aunque la incertidumbre aún es alta y esto podría cambiar. Entre el sábado y el domingo, las temperaturas bajarán notablemente en la mayor parte del país, descenso que puede ser de hasta 8 a 10ºC con respecto a días anteriores. En este marco, el calor más intenso se dará en el este peninsular, donde zonas como el Valle del Ebro y las comunidades mediterráneas podrían superar los 32 a 34ºC, igual que Baleares. En el resto del territorio, el ambiente será más suave con entre 20 a 25ºC en el tercio norte de la Península y 25 a 30ºC en las demás zonas. Ya durante los primeros días de la semana que viene, el portavoz de AEMET avanza que parece que el tiempo volverá a estabilizarse poco a poco, aunque todavía podría haber unos chubascos. En este marco, las temperaturas subirán de nuevo. Por último, Canarias espera un régimen de vientos alíseos durante los próximos días, con nubes en el norte de las islas montañosas y cielos más despejados en el sur. Durante la segunda mitad de la semana, no es descartable un aumento de la inestabilidad también por allí, con algunos chubascos dispersos. En líneas generales, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con valores dentro de la normalidad.

