Farage cambia de opinión y se presentará a las próximas elecciones británicas

Londres, 03 jun (EFE).- El político británico Nigel Farage será el nuevo líder del partido antiinmigración Reform UK y se presentará a las elecciones generales adelantadas que se celebrarán en el Reino Unido el próximo 4 de julio pese a haberlo descartado recientemente.

Durante un evento de campaña celebrado por esa formación en el centro de Londres, el hasta ahora líder del grupo, el multimillonario (y exdonante 'tory') Richard Tice anunció que Farage asumiría el liderazgo de esa formación.

En el mismo acto, en lo que se denominó un "anuncio de emergencia", el propio Farage reveló que tras "haber cambiado de opinión" se presentará ahora como candidato parlamentario por la circunscripción de Clacton, en Essex (Inglaterra), a los comicios generales adelantados.

El pasado 23 de mayo, el impulsor de ese partido antiimigración y eurófobo había asegurado que no se presentaría como candidato de esa formación a las generales aunque "haría su parte para ayudar" en la campaña electoral.

En su comparecencia de hoy, el controvertido político británico y promotor del Brexit explicó que este cambio de guión obedece a que "estas elecciones necesitan animarse" ya que, hasta la fecha, la campaña electoral "es la más sosa y la más aburrida que hemos visto en nuestra vida".

"Y es gracioso porque cuanto más intentan los líderes de los dos partidos más grandes (en alusión al primer ministro y dirigente del Partido Conservador, Rishi Sunak, y al líder laborista, Keir Starmer) ser más diferentes, más suenan a lo mismo", dijo.

Farage consideró que existe un "rechazo a la clase política en este país que no se había visto antes" y que le había "asombrado" en la última semana la cantidad de personas que le habían parado por la calle para preguntarle por qué no se presentaba a los comicios.

El político señaló además que sintió que "no podía defraudar" a los votantes no presentándose a las generales y que liderará Reform UK no solo cara a estas elecciones, sino "durante los próximos cinco años".

"He cambiado de opinión. Se nos está permitido y no siempre es una señal de debilidad. Potencialmente podría ser una señal de fortaleza. Así que me voy a presentar a estas elecciones y lanzaré mi candidatura mañana a medio día en la ciudad costera de Clacton, en el condado de Essex", dijo.

También apuntó que quiere liderar "una revuelta política" porque "nada en este país funciona ya".

Por su parte, Tice, que había heredado el liderazgo de esa formación, originariamente llamada Partido del Brexit, del propio Farage cuando este decidió abandonar la primera línea de la política en 2021 tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), pasará ahora a ser presidente del grupo.

Ese partido ambiciona atraer votantes 'tories' desilusionados con el actual liderazgo conservador, sobre todo en asuntos como la inmigración y el objetivo del cero neto de emisiones. EFE

