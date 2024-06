Álvaro Morata: "No sé qué va a pasar con mi futuro en el Atlético"

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata confesó que no sabe "lo que va a pasar" con su futuro en el club rojiblanco, consciente de que "las cosas van de un modo y otro", aunque no es algo en lo que piense a las puertas de la Eurocopa, al mismo tiempo que reconoció que la consecución de la decimoquinta Copa de Europa por parte del Real Madrid "tiene mucho mérito". "No lo pienso (futuro). Sé que seguramente habrá cosas, pero no es una cosa que piense ahora. Durante la Eurocopa lo único que pienso es en jugar con la camiseta de la selección. (Sobe las posibilidades de salir) Depende, el año pasado tuve una conversación con el entrenador y al final las cosas van en un modo u otro, pero no sé qué va a pasar", admitió el atacante en el 'Media Day' de la selección española en Las Rozas. Morata no ha tenido la continuidad esperada en la recta final de la temporada con los del 'Cholo' Simeone, debido a las lesiones y un bajón a nivel goleador. Al jugador, que no pudo confirmar ni que sigue ni su salida del club, le restan dos temporadas más de contrato con el Atleti, hasta junio de 2026. Por otro lado, felicitó a sus compañeros en la selección madridistas --Carvajal, Nacho y Joselu--, y reconoció que "tiene mucho mérito" alzar la 'Decimoquinta. "Ahora ya espero que ganen también con la selección para que hagan una temporada perfecta, así que les esperamos con los brazos abiertos", dijo. "Yo me alegro porque hay veces que parece que tienes que esperar a hacer todo eso para que se te reconozca bien. Yo personalmente siempre lo he hecho porque les tengo mucho cariño, porque he crecido con ellos y espero que no haya ya muchas más dudas de que son grandes campeones y que han hecho historia", agregó. Finalmente, Morata no valoró la posible salida de Nacho del Real Madrid. "Que se quede aquí de momento un mes, luego que haga lo que quiera. Creo que nos va a ayudar mucho también y también su veteranía, su jerarquía y su manera de ver y entender el fútbol", elogió.

