Israel afirma que Sánchez sería "cómplice de pedir el genocidio del pueblo judío" si no destituye a Díaz

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ha emplazado de nuevo este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a destituir de inmediato a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya que de lo contrario sería "cómplice de pedir el genocidio del pueblo judío". "Sánchez, su vicepresidenta Yolanda Díaz está pidiendo la creación de un estado palestino del río hasta el mar", ha planteado Katz en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter acompañado de un vídeo en el que Díaz afirma que "Palestina será libre desde el río hasta el mar". "Si no la destituye de inmediato será cómplice de pedir el genocidio del pueblo judío en Israel", ha apuntado Katz en su mensaje, en el que incluye menciones al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y al líder de Vox, Santiago Abascal. Este mensaje de Katz se produce tras la escalada de las críticas israelíes después de que el Gobierno español anunciara su intención de reconocer al estado palestino. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha equiparado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y con el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cómplice" en incitar al asesinato de judíos por no cesarla. Katz ya pidió el pasado 28 de mayo el cese de Díaz tras equipararla con el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y con el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cómplice" en incitar al asesinato de judíos por no cesarla. En una primera reacción tras el anuncio por parte del presidente del reconocimiento oficial de Palestina como Estado, Katz ha publicado un mensaje en X, antiguo Twitter, en la que presenta un montaje fotográfico de Díaz, Jamenei y Sinwar y subraya que los tres "llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar". Katz ya se había pronunciado con dureza contra las palabras de Díaz en los últimos días, después de que la vicepresidenta y líder de Sumar publicara un vídeo en apoyo del reconocimiento del Estado palestino en el que sostenía que "Palestina será libre del río hasta el mar", al interpretar que estaba usando un eslogan que no reconoce a Israel puesto que reclama el territorio que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.

