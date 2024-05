La OTAN espera que Ucrania sea "responsable" en sus ataques a posiciones de Rusia y rechaza que sea una escalada

La OTAN ha señalado este viernes que espera que Ucrania sea "responsable" en sus ataques a posiciones de Rusia dentro de sus propias fronteras, después de que Estados Unidos haya levantado las restricciones a parte del armamento cedido a Kiev para que ataque suelo ruso, al tiempo que ha rechazado que esto represente una escalada en el conflicto. "Muchos aliados han dejado claro que, por supuesto, aceptan que Ucrania utilice las armas que ha recibido para defenderse, incluso atacando objetivos militares dentro de Rusia", ha indicado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en declaraciones antes de la reunión informal de ministros de Exteriores aliados en Praga. "Todos esperamos que esto se haga de acuerdo con el Derecho Internacional y de forma responsable", ha afirmado, sobre atacar objetivos militares en Rusia, una vez ha cambiado la naturaleza del conflicto y, en el frente en la región de Járkov, Rusia ataca desde su lado de la frontera. Las limitaciones al uso de armamento enviado al Ejército ucraniano para que pueda emplearlo para golpear objetivos militares rusos en su propio suelo ha generado debate las últimas semanas en el seno de la OTAN y de la UE con cada vez más actores reclamando que se retiren los límites a Kiev para emplear estas armas para atacar posiciones rusas. En medio de este debate, se supo este jueves que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado permiso a Ucrania para usar armas proporcionadas por Washington para atacar territorio ruso, aunque la medida se limita a zonas cercanas a la región de Járkov, donde las tropas rusas están realizando una ofensiva. En todo caso, Stoltenberg ha alejado la idea de que este paso suponga una escalada en el conflicto y sea una confrontación directa de la OTAN con Moscú, como ha amenazado el presidente ruso, Vladimir Putin. Por contra, el ex primer ministro noruego ha recordado que esto "no es nada nuevo" ya que algunos aliados han enviado armas sin restricciones en su uso desde los primeros compases de la guerra, como por ejemplo Reino Unido. "Este ha sido el caso durante mucho tiempo. También ha ocurrido durante mucho tiempo que cada vez que los aliados de la OTAN prestan apoyo a Ucrania, Putin intenta amenazarnos para que no lo hagamos", ha afirmado. Así las cosas, ha sumado los avisos de Moscú contra los aliados por permitir atacar a Rusia en su propio territorio a otros mensajes amenazantes desde que comenzó la invasión de Ucrania. "Ese ha sido el mensaje cada vez que hemos tomado la decisión de entregar artillería de largo alcance, HIMARS, carros de combate avanzados, misiles de crucero o cazas F-16", ha recordado. De todos modos, el líder de la OTAN ha encuadrado la medida de retirar limitaciones a las armas occidentales al derecho de defensa de Ucrania y recordado que este paso era "urgente" ante el nuevo frente que se ha abierto en la guerra, con combates en la frontera ruso-ucraniana.

