Albares dice que España no ha autorizado a Ucrania a usar armas donadas contra Rusia

Praga, 31 may (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este viernes que Ucrania no ha solicitado la autorización de Madrid para poder atacar territorio ruso con las armas que España le dona, de modo que el Gobierno no ha dado ese permiso.

"Esa solicitud no se ha producido y, por lo tanto, el material que estamos entregando es un material para que Ucrania pueda defenderse y defender su territorio", declaró el político a su llegada a la reunión informal de titulares de Exteriores de la OTAN que se celebra en Praga.

Albares recalcó que no se ha producido "esa autorización" de Madrid para que Ucrania ataque con las armas españolas territorio ruso.

El secretario general de la OTAN ha dicho que los países de la Alianza deberían permitir a Ucrania emplear las armas donadas por Occidente para atacar a Rusia dentro de su territorio nacional. En ese sentido, Stoltenberg ha instado a los socios atlánticos a levantarle a Kiev la prohibición de hacerlo.

Hoy mismo, el político confió en que los ataques que Ucrania lleve a cabo contra objetivos en territorio ruso empleando armas donadas por Occidente estén en línea con la ley internacional y sean responsables.

Estonia, Letonia o Países Bajos son algunos de los Estados que ven con buenos ojos que Ucrania ataque territorio ruso con las armas occidentales que otorgan a Kiev.

El Gobierno de Estados Unidos ha dado permiso a Ucrania para atacar dentro de Rusia utilizando armas proporcionadas por Estados Unidos, pero sólo cerca del área de Járkov.

Aunque España no haya autorizado a Kiev a usar las armas que le dona contra territorio ruso, preguntado por si teme que el visto bueno de otros países provoque un aumento en la intensidad del conflicto y termine involucrando a la OTAN en la guerra, Albares dijo que quien provoca una escalada es Rusia.

"Sobre esto quiero ser muy claro. El único que está provocando una escalada desde el primer día y que no necesita ninguna excusa ni ninguna condición para escalar es Rusia. Lo vemos desde el inicio de la guerra", comentó.

En ese sentido, quiso recordar que la de Ucrania es "una guerra de agresión" por parte de Rusia.

"Por lo tanto, desde el primer día, la única razón de la violencia y de la escalada en la violencia proviene de la agresión rusa, completamente contraria al Derecho internacional", expuso.

El secretario general de la OTAN ha propuesto crear un fondo de 100.000 millones de euros en 5 años con el objetivo de apoyar a Ucrania, y Albares afirmó hoy que España apoya la idea de crear "un fondo que dé previsibilidad a Ucrania".

"Ucrania necesita saber en todo momento con qué fondos cuenta y poder hacer una planificación. No puede estar simplemente a la buena voluntad de cada uno de aquellos que queremos apoyarle", comunicó el político español.

De todas formas, advirtió de que no debe haber duplicidades "entre lo que ya hacemos bilateralmente, lo que hacemos a nivel de la Unión Europea y lo que se pueda coordinar a nivel de la OTAN". Albares, así, apostó por asegurar "la complementariedad". EFE

