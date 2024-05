Francisco Rivera y Alejandra Osborne destapan su lado más rockero en el concierto de AC/DC en Sevilla

El de Taylor Swift no ha sido el único concierto de una estrella internacional que ha movilizado una ciudad española este miércoles. Y es que mientras la cantante estadounidense provocaba un delirio en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, a 500 kilómetros de allí AC/DC ofrecía el primero de sus dos conciertos en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Un show esperadísimo por los incondicionales de la mítica banda de rock británico-australiana que se ha visto eclipsado por el huracán 'Swift', pero que tampoco se han querido perder algunos rostros conocidos como Alejandra Osborne o Francisco Rivera, que ha destapado su lado más 'gamberro' revelando que es fan de AC/DC y se sabe todas sus canciones. "¡Me flipan todas! 'Hell Bells' me encanta. Muchos... 'Thunderstruck' la más famosa, ¿no? A mí me encantan todas, me las sé mucho" ha asegurado con una sonrisa, presumiendo de su faceta más rockera a su llegada al estadio sin la compañía de Lourdes Montes. La hija mayor de Bertín Osborne, por su parte, esquivaba las preguntas sobre la información que apunta a que su padre ya tiene fecha para hacerse las pruebas de paternidad y comprobar si el hijo de Gabriela Guillén es suyo, hablándonos de lo fan que es de AC/DC: "Solo quiero pegar botes y comprarme una cosa de cuernos rojos" ha exclamado a su llegada, dejando en el aire cómo afronta el presentador las pruebas de ADN.

