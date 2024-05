España reivindica que reconocer a Palestina refleja el "rechazo a Hamás" y dice que Israel es país amigo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado formalmente el reconocimiento del Estado palestino, que aprobará el Consejo de Ministros, y ha dejado claro que esta "decisión histórica" no va en contra de Israel, un "país amigo" sino que lo que refleja es el "rechazo a Hamás". En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, ha sostenido que no se trata de una "decisión contra nadie", mucho menos Israel, "un pueblo amigo", sino que "refleja nuestro rechazo total a Hamás, una organización terrorista que está en contra de la solución de dos Estados". Asimismo, ha vuelto a reclamar una vez más un alto el fuego permanente, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes que aún siguen en manos de Hamás. España, que da el paso junto con Irlanda y Noruega, se convierte así en uno de los 146 países de todo el mundo que han reconocido a Palestina como Estado, entre ellos once miembros de la UE.

