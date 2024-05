De los Mozos, sobre Milei: "Lo único que pido es que cuando vengan a nuestro país nos respete"

El consejero Delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha pedido "respeto" para las instituciones del país, en relación a las palabras que pronunció el presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado domingo en un acto de Vox. En declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de participar en el Foro Económico de El Norte de Castilla, el vallisoletano ha hecho hincapié en que "es importante no mezclar economía con política y tener respeto a las instituciones". "Yo hablo como ciudadano. He viajado mucho por el mundo y la primera cosa que hago es respetar la institución de ese país. Y yo como español lo único que pido es que cuando la gente venga a nuestro país nos respete. Y ya, a partir de ahí, no entro en más connotaciones", ha zanjado.