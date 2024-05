Von der Leyen niega una guerra comercial con China pero advierte de que la UE está dispuesta a defenderse

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha negado este martes que exista una guerra comercial con China, aunque ha advertido de que está dispuesta a utilizar los instrumentos de defensa comercial con los que cuenta la UE para garantizar que existe una competencia leal. "No creo que estemos en una guerra comercial. He acuñado el lema de 'reducir riesgos sin desvincularnos', y creo que aquí está muy claro que estamos reduciendo riesgos con respecto a China, pero disociándonos de Rusia", ha explicado Von der Leyen, candidata del Partido Popular Europeo a la reelección, en el debate electoral organizado por el laboratorio de ideas Bruegel y Financial Times. Junto a ella, han participado los candidatos de los socialdemócratas europeos (S&D), Nicolas Schmit; de los liberales (Renew), Sandro Gozi, y del partido de extrema derecha de los Conservadores y Reformistas (ECR), Anders Vistisen. Von der Leyen ha abogado en su intervención por garantizar el acceso a lo que la economía europea necesita, desde las materias primas hasta la energía, con cadenas de suministro diversas y estables y ha animado a tener una visión "clara" de los retos que llegan desde el exterior, entre los que ha enumerado el exceso de capacidad, que inunda el mercado europeo con "productos artificialmente baratos"; las subvenciones a la producción; barreras injustas para las empresas europeas o transferencias tecnológicas forzadas. "Para abordar estos retos necesitamos, en primer lugar, diálogo, pero si el diálogo no da resultados, estamos dispuestos a utilizar nuestros instrumentos de defensa comercial", ha incidido la presidenta del Ejecutivo comunitario. Frente a la creencia de Von der Leyen de que la UE no ha entrado en una guerra comercial con China, su oponente liberal ha aseverado que la UE "está siendo agredida por China", por lo que ha apelado proveer una mejor protección para garantizar que el comercio sea "justo", ya que considera que la política del gigante asiático "es cada vez más agresiva". También ha advertido del "riesgo de agravamiento" del conflicto el actual comisario europeo de Empleo y Derechos sociales, Nicolas Schmit, quien sí vislumbra "el comienzo de una guerra comercial" y pide defender "la forma correcta de manejar la economía mundial" en un mundo globalizado. Por su parte, el candidato de ECR ha llamado a utilizar "todo el arsenal" de la UE en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para limitar la expansión económica de China de la mano de Estados Unidos, con quien pide cerrar un acuerdo comercial que cree que beneficiará a ambas partes para aislar a Pekín. No obstante, los tres candidatos sí han coincidido en hacer un llamamiento contra la "ingenuidad", aunque por distintas razones. Mientras que Vistisen ha lamentado haber ignorado la amenaza de "la China comunista", a la que ha pedido que venda TikTok a una empresa occidental o se vete la aplicación en Europa; Schmit y Gozi han ensalzado el concepto de "reciprocidad" para defender la seguridad económica sin caer en el proteccionismo.