Opositor israelí denuncia amenazas como "en los regímenes más oscuros" tras polémica de AP

Jerusalén, 21 may (EFE).- El ex primer ministro y actual líder de la oposición israelí, Yair Lapid, denunció este martes haber recibido amenazas por parte del ministro de Comunicaciones, Shlomo Karai, tras criticar la decisión gubernamental de impedir a la agencia estadounidense de noticias Associated Press (AP) retransmitir imágenes en vivo de Gaza.

"Una vez logra hacer que Israel huela mal en todo el mundo, el ministro Karai amenaza con enviarme inspectores al igual que en los regímenes más oscuros, donde los ministros envían gente para callar al jefe de la oposición", denunció Lapid en su red social de X.

"Él no se irá, ellos no nos silenciarán", añadió Lapid, tras haber denunciado públicamente en esta misma red social, tres horas antes, la decisión de Karai de censurar hoy una retransmisión en vivo de AP.

En dicha retransmisión, grabada desde la ciudad fronteriza israelí de Sderot, AP mostraba el norte de la Franja de Gaza en directo cuando funcionarios israelíes confiscaron su equipo, alegando que la agencia suministra contenido al canal catarí Al Jazeera, cuya retransmisión está vetada por ley en el país desde el 5 de mayo.

Según una nueva ley de medios, empresas de comunicación extranjeras pueden ser obligadas a dejar de retransmitir en Israel -forzando el cierre de sus oficinas, la confiscación de equipos o el bloqueo de sus webs- por supuestos motivos de seguridad nacional.

El 5 de mayo, fueron allanadas y cerradas en Jerusalén las oficinas de Al Jazeera, uno de los canales más críticos con la devastadora guerra que Israel mantiene en Gaza y que cuenta con una extensa red de reporteros locales. Ese día, interrumpió también la retransmisión de su canal televiso en el país.

"Se están volviendo locos", dijo Lapid hoy en X, tras conocer la confiscación del equipo para transmitir en vivo de AP. Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones aseguró que continuarán "llevando a cabo acciones coercitivas en la medida necesaria para limitar las transmisiones que perjudiquen la seguridad del Estado", según un comunicado citado por Times of Israel. EFE

pms/pddp