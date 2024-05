Alfonso Pérez: "Hay que darle las gracias a Kroos por todo lo que ha dado durante estos años al Real Madrid"

El exfutbolista Alfonso Pérez aseguró este martes que "hay que darle las gracias" al centrocampista alemán Toni Kroos, que anunció su retirada tras al Eurocopa, "por todo lo que ha dado durante estos años al Real Madrid", y dejó claro que el conjunto blanco "está capacitado para buscar un sustituto del mismo nivel" para suplirle. "Por un lado, me alegro por él porque ya tiene una edad y ha tomado una decisión personal y familiar de colgar las botas, pero hay que darle las gracias por todo lo que ha dado durante todos estos años al Real Madrid y desearle lo mejor en esta nueva etapa", declaró Alfonso Pérez antes de participar en un torneo de pádel solidario organizado por Clínica Menorca. El madrileño recordó que en la historia del club blanco "han pasado muchos jugadores y muy buenos", y que por ello "está capacitado para buscar un sustituto del mismo nivel como mínimo para buscar ese nivel tan alto" que le ha dado el alemán "durante estos últimos años". Sobre la difícil tarea de encontrar un recambio al alemán y a un Luka Modric que acaba contrato este verano y que aún no ha anunciado si continuará, el exdelantero afirmó que "seguro que el Real Madrid tendrá en mente algún jugador del mismo nivel", y que espera que "rinda al mismo nivel como mínimo" que ambos. Por otro lado, a menos de dos semanas para la final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, el madrileño no se confía porque considera al equipo alemán "competitivo y que defiende muy bien", por lo que no cree que "sea tan fácil poder ganar o sobrepasar toda esa línea defensiva como se vio ante el Atlético de Madrid". "Yo hubiese preferido otro equipo que se abra mucho más, futbolísticamente hablando, para que el Real Madrid pueda cogerlo en alguna contra. A estos equipos con esta seriedad y organización no va a ser fácil. Es una final y puede pasar de todo", advirtió. Finalmente, sobre si entendería la decisión de Carlo Ancelotti de apostar por Thibaut Courtois en vez de por Andrey Lunin en la final, el exfutbolista de Real Madrid, FC Barcelona y Betis puntualizó que ambos "son dos grandes porteros y de mucha garantía". "Veremos si apuesta por Courtois, aún saliendo de una lesión, aunque haya jugado algunos partidos, o la confianza que pueda tener Lunin en todos estos partidos que ha jugado y lo ha hecho a gran nivel", concluyó.