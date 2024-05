Lunes, 20 de mayo de 2024 (22:00 GMT)

IRÁN ACCIDENTE

Irán celebrará elecciones presidenciales el 28 de junio tras la muerte de Raisí

Teherán (EFE).- Irán celebrará elecciones presidenciales el 28 de junio para elegir un nuevo mandatario tras la muerte de Ebrahim Raisí en un accidente de helicóptero junto con otras ocho personas. El registro de los candidatos electorales se realizará del 30 de mayo al 3 de junio, mientras que la campaña electoral se llevará a cabo del 12 al 27 de junio, informó la agencia Tasnim. Hasta esa fecha el hasta ahora vicepresidente primero, Mohamad Mojber, liderará el Ejecutivo iraní, después de que así lo aprobase hoy el líder supremo de Irán, Ali Jameneí. Según la agencia estatal IRNA, el accidente se debió a "un fallo técnico". Se ha creado una comisión de investigación.

ITALIA TERREMOTO

Un terremoto de magnitud 4,4 sacude Nápoles, el mayor de los últimos 40 años pero sin daños

Roma (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,4, el mayor registrado en la zona en los últimos 40 años, sacudió la provincia de Nápoles, en la zona de los 'Campos Flégreos' (sur de Italia), bajo los que existe una enorme caldera volcánica, pero se sintió con fuerza también en el centro de la ciudad provocando escenas de pánico entre los habitantes, pero sin daños. Por el momento no se han registrado grandes daños, excepto la caída de algunos trozos de cornisas o algunas grietas en los municipios cercanos al epicentro, informaron los medios.

ISRAEL PALESTINA

El fiscal de la CPI pide emitir órdenes de arresto contra el líder de Hamás y Netanyahu

La Haya (EFE).- El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, entre otros. Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra en Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamás. El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que la petición de "escandalosa". Hamás acusó al fiscal de "comparar la víctima con el verdugo".

HAITÍ CRISIS

Se reanudan los vuelos comerciales en el aeropuerto de Puerto Príncipe

Puerto Príncipe (EFE).- Los vuelos comerciales se reanudaron este lunes en el aeropuerto de Puerto Príncipe, capital de Haití, tras permanecer cerca de tres meses cerrado debido a la caótica situación que vive el país, con bandas armadas sembrando el terror. Las compañías aéreas Amerijet y Sunrise fueron las primeras en aterrizar en las instalaciones, marcando el inicio de la vuelta a la normalidad en el principal aeropuerto de la capital, donde se pudo ver a decenas de viajeros. La violencia de bandas causó 8.000 muertos en Haití el pasado año, y las organizaciones criminales han llegado a controlar un 80 % de Puerto Príncipe, llevando a unas 245.000 personas a abandonar sus hogares huyendo del terror de las pandillas.

COLOMBIA CONFLICTO

Petro destituye al comandante del Ejército en medio de crisis en el suroeste de Colombia

Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, destituyó al comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, en medio de la crisis de seguridad que vive el suroeste del país, donde varios ataques perpetrados hoy han dejado dos muertos y nueve heridos. El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que el general retirado Luis Emilio Cardozo Santamaría, con más de 35 años de experiencia en el Ejército, "se reincorporará a la institución para asumir este importante cargo". El cambio ocurre en momentos en que los ataques del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, se han intensificado en esa región del país donde en marzo pasado el Gobierno suspendió el cese el fuego bilateral en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca, por la violencia de ese grupo armado contra indígenas y contra la fuerza pública.

ISRAEL PALESTINA

EEUU hace "progresos significativos" con Arabia Saudí para aumentar cooperación en defensa

Washington (EFE).- Estados Unidos logró "progresos significativos" con Arabia Saudí para incrementar la cooperación entre los dos países en materia de defensa, parte del "megapacto" que Washington impulsa desde hace meses y que podría conducir a la normalización de relaciones entre Israel y el reino saudí. Estos avances se produjeron durante el encuentro que este fin de semana mantuvieron en Arabia Saudí el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, según explicó este lunes a la prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Kirby dijo que el acuerdo "está más cerca que nunca" y que el texto en que se detallan los términos del mismo ya está "casi finalizado".

REINO UNIDO ASSANGE

El Tribunal Superior de Londres permite a Assange un nuevo recurso contra su extradición

Londres (EFE).- El Tribunal Superior de Londres autorizó a Julian Assange a presentar un nuevo recurso contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal WikiLeaks. Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson le autorizaron en concreto a recurrir en otra audiencia futura contra dos de las tres garantías ofrecidas por Estados Unidos sobre el tratamiento que recibiría si fuera entregado para ser juzgado en ese país. El programador informático, en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad londinense, no asistió al proceso por cuestiones de salud.

UCRANIA GUERRA

Rusia reduce la frecuencia de ataques en Járkov, según Kiev. Los rusos avanzan hacia Síversk

Kiev/Moscú (EFE).- Las fuerzas rusas que atacan en la zona contigua a la frontera con Rusia de la región ucraniana de Járkov se han visto obligadas a reducir la frecuencia de sus ataques debido a las pérdidas sufridas a manos de las tropas ucranianas que defienden ese nuevo frente, según declaró este lunes un portavoz militar de Kiev. Moscú por su parte aseguró haber tomado la localidad de Bilogorivka en la región de Lugansk, con lo que avanzó hacia el oeste en dirección de Síversk, ciudad estratégica ucraniana cuya toma abriría el camino a los bastiones ucranianos de Sloviansk y Kramatorsk, en el este.

REPÚBLICA DOMINICANA ELECCIONES

Reformas económicas y sociales, retos del reelecto presidente dominicano

Santo Domingo (EFE).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien logró la reelección en los comicios del domingo, tiene ante sí una serie de retos, buena parte de ellos en el plano económico y social. Para este año se espera que la economía local crezca un 5 %, el doble que en 2023, consolidándose como una de las de mayor expansión en la región. Pero, al mismo tiempo, persisten deudas sociales y marcadas desigualdades, un deficiente sistema sanitario, a lo que se suma la expansión de la economía informal, mientras la pobreza monetaria general se ubica en el 23,0 % y la extrema en el 3,2 %.

ESPAÑA ARGENTINA

Argentina niega crisis diplomática con España e insta a Sánchez a disculparse con Milei

Buenos Aires (EFE).- El Gobierno de Argentina negó que haya un conflicto diplomático con España por las declaraciones de Javier Milei sobre el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien instó a disculparse por la "catarata de insultos" previa contra el mandatario del país suramericano. Para el Ejecutivo de Milei, la inédita tensión en el vínculo personal desencadenada el pasado fin de semana no es más que un problema personal entre el presidente argentino, líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, y el socialista Sánchez. Milei llamó este domingo "calaña" a Sánchez y tildó de "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez, al disertar en un evento organizado en Madrid por el partido ultraderechista español Vox.

EEUU TRUMP

Cohen admite que robó 30.000 dólares a Trump en un juicio que se alarga una semana más

Nueva York (EFE).- El exabogado y mano derecha del expresidente Donald Trump (2017-2021), Michael Cohen, reconoció que robó 30.000 dólares a la Organización Trump en el juicio penal contra el exmandatario, que se alargará una semana más. El juez Juan Merchan tenía la intención de terminar con el juicio esta semana, razón por la que este lunes empezó la sesión con 45 minutos de antelación. No obstante, el magistrado anotó hoy que es "evidente" que los abogados no podrán hacer sus argumentos finales mañana martes, como quería. "Desafortunadamente, el calendario es el que es", anotó Merchan, refiriéndose a que el próximo viernes y lunes no habrá juicio -se junta un día festivo en EE.UU. con un viaje de uno de los jurados-, a lo que se suma que los miércoles no hay sesión.

NICARAGUA CRISIS

Retienen celulares y computadores del hermano del presidente Ortega tras declaraciones

San José (EFE).- La Policía de Nicaragua retuvo los teléfonos celulares y los computadores del general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, luego de que declarara al medio argentino Infobae que el poder "dictatorial" del mandatario, de 78 años, "no tiene sucesores" dentro de su familia y el sandinismo y que tras su muerte deberá haber elecciones. El general, quien fue fundador del Ejército Popular Sandinista en 1979, al que dirigió hasta 1995, informó al diario nicaragüense La Prensa, a través de terceros cercanos, que la Policía, que lo despojó de sus computadoras y teléfonos móviles, mantiene rodeada su residencia desde la noche del domingo, ubicada en las afueras de Managua, y que lo citaron a una entrevista para hoy. EFE

