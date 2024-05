Domingo, 19 de mayo de 2024 (22:00 GMT)

ESPAÑA ARGENTINA

España llama a consultas a su embajadora en Buenos Aires, tras las palabras de Milei en Madrid

Madrid (EFE).- El Gobierno de España llamó este domingo a consultas 'sine die' a su embajadora en Buenos Aires tras las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, en Madrid, sobre el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, al que calificó de "calaña", y su esposa, Begoña Gómez, a la que llamó "corrupta". Así lo informó en una comparecencia institucional el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien pidió al mandatario argentino "disculpas públicas" por unas palabras que considera "gravísimas" y, si no se producen, anunció que España tomará las "medidas oportunas" para defender su "soberanía y dignidad".

ESPAÑA ARGENTINA

Milei en el acto de Vox en Madrid: "abrir la puerta al socialismo es invitar a la muerte".

Madrid (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este domingo ante los asistentes al evento organizado en Madrid por la formación española de ultraderecha Vox que "abrir la puerta al socialismo es invitar a la muerte" y que la "justicia social, siempre es injusta". Milei subió al estrado del Palacio de Vista Alegre, donde se celebra el acto desde el viernes, entre gritos de "libertad, libertad", se presentó ante un público enfervorecido como un "humilde divulgador de las ideas de la libertad" y pidió decir "basta al socialismo maldito y cancerígeno". Milei llamó "corrupta" a la mujer del presidente español, Pedro Sánchez, de quien dijo que se "ensució y tomó cinco días" para pensar si dejaba el poder.

IRÁN ACCIDENTE

El Ejército iraní afirma que ha localizado el helicóptero en el que viajaba Raisí

Teherán (EFE).- El Ejército iraní afirmó este domingo que ha localizado la posición "exacta" del helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, gracias a una señal del aparato y a otra del móvil de uno de los tripulantes. "Se identificó el lugar exacto del accidente del helicóptero", indicó el comandante del ejército de Azerbaiyán Oriental, el general Asghar Abbasqolizadeh, según la agencia oficial IRNA. "Hace unos minutos se recibió una señal del helicóptero y del teléfono móvil de uno de los tripulantes en el lugar del accidente", dijo la fuente. "Ahora nos vamos con todas las fuerzas militares a la zona y esperamos dar buenas noticias", añadió Abbasqolizadeh.

ISRAEL PALESTINA

Los muertos en Gaza superan ya los 35.400, tras al menos 70 en las últimas 24 horas

Jerusalén (EFE).- Los muertos en la Franja de Gaza alcanzaron este domingo los 35.456, tras al menos 70 víctimas mortales en ataques de artillería y bombardeos israelíes las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás. El fuego israelí también dejó en la última jornada al menos 110 personas heridas, por lo que la cifra total ya es de 79.476, según los mismos datos que no son exhaustivos, ya que no todos los hospitales consiguen informar sobre nuevas víctimas y muchas no llegan a ser tratadas.

ISRAEL PALESTINA

EE.UU. urge a Netanyahu a "conectar" su ofensiva militar en Gaza con una estrategia política

Washington (EFE).- Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, urgió este domingo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a "conectar" la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza con una estrategia política para el futuro, indicó la Casa Blanca en un comunicado.Sullivan se reunió este domingo en Jerusalén con Netanyahu, el presidente de Israel, Isaac Herzog, y otras figuras de la política israelí, después de un encuentro previo en Arabia Saudí con el príncipe heredero de ese reino, Mohammed bin Salmán.

REPÚBLICA DOMINICANA ELECCIONES

La tranquilidad reina en los comicios dominicanos, sin incidentes importantes a media jornada

Santo Domingo, 19 may (EFE).- Los comicios presidenciales y legislativos de este domingo en República Dominicana se desarrollan con tranquilidad y orden, sin incidentes importantes cuando se cumple la media jornada del proceso electoral, y solo se han registrado ciertos retrasos en la apertura de algunos centros de votación, tanto en el país como en el exterior. Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 17:00 hora local (21:00 GMT) en unos comicios en los que nueve candidatos se disputan la Presidencia del país para el período 2024-2028, entre ellos el actual jefe de Estado, Luis Abinader, quien aspira a la reelección. Serán elegidos también los miembros del Congreso bicameral (32 senadores y 190 diputados), así como 20 representantes dominicanos en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

EEUU ELECCIONES

El bastión del voto en blanco en EE.UU. da un ultimátum a Biden: "Sé valiente. Ya es tarde"

Dearborn (EE.UU.) (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, acumula en el estado de Míchigan un sentimiento de traición que podría costarle el puesto en noviembre. De ahí partió la campaña del voto en blanco en las primarias demócratas y sus impulsores no han bajado la guardia: "Sé valiente. Ya es tarde", le piden. Ese reclamo incluye la consecución de un alto el fuego inmediato y duradero en Gaza, la liberación de todos los rehenes, ayudar a los palestinos a reconstruir su enclave tras la guerra y el cese de las ocupaciones israelíes.

ESLOVAQUIA ATENTADO

El primer ministro eslovaco ya está fuera de peligro tras el intento de asesinato

Viena (EFE).- La vida del primer ministro eslovaco, el nacionalista de izquierdas Robert Fico, está ya fuera de peligro pero el paciente necesita tiempo para recuperarse, según informó este domingo el hospital F.D.Roosevelt de la localidad de Banská Bystrica donde fue ingresado en estado grave el miércoles tras recibir cuatro disparos. Fico ha sido operado dos veces desde el intento de asesinato. Un hombre de 71 años disparó cinco veces a Fico cuando este abandonaba el miércoles un Consejo de Ministros celebrado en la localidad de Handlová, en el centro del país.

ATENTADO AFGANISTÁN

El Estado Islámico reivindica el atentado que mató a tres españoles en Afganistán

El Cairo (EFE).- El grupo terrorista Estado Islámico (EI) se atribuyó este domingo el atentado perpetrado el viernes en la ciudad de Bamiyán, en el centro de Afganistán, donde murieron tres turistas españoles y tres afganos. La agencia Amaq, afín a los yihadistas, indicó en un comunicado publicado en Telegram que "turistas cristianos fueron objeto de un ataque armado en la ciudad afgana de Bamiyán" por parte de combatientes del Estado Islámico, que "atacaron un autobús turístico" mientras recorría la ciudad.

ESLOVAQUIA ATENTADO

El primer ministro eslovaco ya está fuera de peligro tras el intento de asesinato

Viena (EFE).- La vida del primer ministro eslovaco, el nacionalista de izquierdas Robert Fico, está ya fuera de peligro pero el paciente necesita tiempo para recuperarse, según informó este domingo el hospital F.D.Roosevelt de la localidad de Banská Bystrica donde fue ingresado en estado grave el miércoles tras recibir cuatro disparos. Fico ha sido operado dos veces desde el intento de asesinato. Un hombre de 71 años disparó cinco veces a Fico cuando este abandonaba el miércoles un Consejo de Ministros celebrado en la localidad de Handlová, en el centro del país.

FESTIVAL CANNES

El cine argentino protesta en Cannes: Milei promueve "hambre, ignorancia e intolerancia"

Cannes (Francia) (EFE).- La industria del cine argentino se manifestó este domingo en el Festival de Cannes contra las políticas del Gobierno del ultraliberal Javier Milei, que con sus ataques a la cultura promueve "hambre, ignorancia e intolerancia", según expresaron decenas de sus profesionales en un manifiesto."Es muy probable que los festivales de cine de los próximos años tengan poquísima o nula representación argentina", advirtieron directores, actores, productores y otros trabajadores del cine, que posaron tras una bandera del país con la leyenda "Cine argentino unido". EFE

int/vh/sbb/enb