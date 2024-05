Venezuela niega salvoconductos a opositores asilados en Embajada argentina, dice chavismo

Caracas, 15 may (EFE).- El Gobierno de Venezuela negó el otorgamiento de salvoconductos para los seis opositores que se encuentran refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas desde el 26 de marzo, según informó este miércoles el chavismo.

"No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria", dijo el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien no tiene cargo en el Ejecutivo.

Los refugiados son Pedro Urruchurtu, coordinador Internacional Vente Venezuela (VV); Magalli Meda, jefa de Campaña de María Corina Machado; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Omar González, exdiputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática.

En su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal VTV, Cabello rechazó presión alguna por parte del Gobierno de Javier Milei, a quien llamó "fascista" y "cobarde", y aseguró que el país caribeño no se subordina "a los poderes imperiales", como Cabello considera que sí hace el mandatario argentino.

"El Gobierno del fascista que gobierna Argentina cree que nos va a presionar a nosotros, que va a presionar a Venezuela, un tipo tan cobarde que ya él decidió entregar las Malvinas al Reino Unido", expresó el dirigente chavista, quien agregó que el país austral "parece una olla de presión" que "va a reventar en algún momento".

El pasado 5 de abril, la canciller argentina, Diana Mondino, informó de negociaciones para conseguir el otorgamiento de salvoconductos a los seis opositores venezolanos refugiados desde el 26 de marzo, quienes cuentan con el estatus de asilados políticos.

En el marco de la precampaña electoral en Venezuela, donde se celebrarán comicios presidenciales el 28 de julio, Mondino reconoció entonces que Argentina no puede "interferir" en los asuntos políticos internos de otros países.

La relaciones entre Argentina y Venezuela -que fueron estrechas durante los mandatos de los peronistas Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández (2007-2015) y Alberto Fernández (2019-2023)- han empeorado desde que en diciembre pasado llegó a la Casa Rosada Milei, quien ha tenido serios desencuentros constantes con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El pasado lunes, el grupo de exmandatarios que forman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) lamentó del "irrespeto" a los opositores "sujetos a asilo diplomático" en la embajada argentina en Caracas "sin que reciban los salvoconductos respectivos, que han de ser otorgados con carácter de urgencia". EFE

csm/sb/rrt

(vídeo)