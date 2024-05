Tellado (PP): "Mucho nos tememos que Puigdemont, más pronto que tarde, pueda volver a España en el Falcon de Sánchez"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea claro y responda de manera rotunda y antes de las elecciones europeas si va a dejar caer a Salvador Illa y le va entregar el gobierno de Cataluña a Carles Puigdemont, porque ha indicado que el PP "mucho se teme que Puigdemont pueda ser, más pronto que tarde, el presidente de la Generalitat y que puede volver a España en el Falcon de Sánchez". Tellado, que ha hecho estas declaraciones durante una visita a una explotación ganadera en Gozón, Asturias, ha indicado que "hoy mismo Puigdemont se ha dirigido directamente al Partido Socialista, al PSC y especialmente a Pedro Sánchez para preguntarle por qué Junts no puede gobernar Cataluña siendo la segunda fuerza si Sánchez gobierna España después de perder las elecciones". Así, a juicio de Tellado es importante que el presidente del Gobierno responda rápido y de manera clara a esta pregunta y al órdago lanzado por Puigdemont. "Le pedimos a Sánchez que no evite la pregunta y que la conteste, que no espere a contestar la pregunta después de las elecciones europeas, que lo haga hoy y ahora porque los españoles tienen derecho a saber si una vez más Sánchez va a ceder frente al independentismo", ha manifestado Tellado. Considera el portavoz del PP en el Congreso que "si algo han aprendido a lo largo de los últimos meses es que cada vez que el independentismo exige, Sánchez cede y claudica". "Hoy el señor Puigdemont ha sido tremendamente claro y le exigimos al presidente del gobierno la misma claridad", indicó Tellado que ha manifestado que la realidad es que PSC y Junts son "dos actores que se necesitan mutuamente" y son "un binomio". PIDE A TERESA RIBERA QUE MIDA SUS PALABRAS Por otra parte, preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, que ha alertado del aumento de agresiones a políticos en las últimas semanas y ha pedido a PP y Vox que sean más comedidos en sus discursos y en la identificación de culpables para evitar que incremente la violencia, Tellado ha indicado que "lecciones de Ribera, el Pedro Sánchez y de sus socios sobre violencia, desde luego no aceptan ninguna". "Nosotros estamos en contra de la violencia y en contra de todo tipo de terrorismo. No somos nosotros los que hemos pactado el gobierno de España con los herederos de una banda terrorista. No somos nosotros los que sustentamos la gobernabilidad de España con un partido que lleva en sus candidaturas terroristas condenados", ha dicho Tellado. Así, el dirigente del PP ha insistido en que Teresa Ribera "debería medir un poquito más sus palabras, porque ella es ministra de un gobierno apoyado por el partido heredero de una banda terrorista. "Esta es una buena ocasión para que el PSOE rompa todo contacto con Bildu y reconozca que blanquear el terrorismo es muy grave y eso es lo que hacen día a día", ha concluido Tellado.