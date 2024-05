SodaStream revoluciona el sector de las bebidas con el lanzamiento de los sabores Pepsi

La tendencia DIY, o "hazlo tú mismo", ha arrasado entre los españoles: moda, decoración, restauración* ¡Y ahora también llega al sector de los refrescos de la mano de SodaStream! Así, la marca lanza en España una auténtica revolución que pretende cambiar la forma en la que beben los españoles: los sabores Pepsi. De esta forma, SodaStream pone a disposición de los consumidores seis nuevos concentrados para crear tu propio refresco totalmente personalizado en casa en menos de un minuto: Pepsi, Pepsi Zero, 7UP, 7UP Zero, Mirinda y Mirinda Zero. Eduardo Suárez, director general de SodaStream para España y Portugal, afirma: "Este lanzamiento supone un antes y un después en la forma de beber de los españoles. Además, es un gran salto en cuanto a posicionamiento para SodaStream, ya que a partir de ahora ofreceremos a los consumidores la posibilidad no solo de crear su agua con gas en casa, sino de preparar sus sabores favoritos de siempre, gracias a los nuevos concentrados Pepsi". La marca, que pertenece al Grupo PepsiCo, ofrece la fórmula perfecta desarrollada específicamente para SodaStream, para crear tu refresco favorito en casa, ya sea Pepsi, 7UP o Mirinda. El mismo sabor de siempre, pero con muchas ventajas añadidas, ya que podrás disfrutar de todos ellos cuando te apetezca, 100% a tu gusto, siempre con el nivel de gas perfecto ya que están hechos en el momento, y siempre disponibles. Así, SodaStream ofrece una alternativa perfecta a las bebidas "ready to drink" reemplazando miles de botellas de plástico de un solo uso y evitando cargar y almacenar pesadas botellas en casa. Además, cada botella de concentrado permite crear hasta 9L de refresco, lo que supone un ahorro para los consumidores, tanto económico como de espacio. SodaStream llegó a España en 2022 con el objetivo de introducir nuevos hábitos de consumo y ofrecer una alternativa para beber de forma personalizada. Ahora convertir el agua con gas en el refresco Pepsi que prefiera según la ocasión ya es una realidad, donde además el consumidor tendrá el poder de elegir como quiere beber, seleccionando su sabor favorito y añadiendo el nivel de gas que le apetezca con tan solo pulsar un botón. La marca cuenta con tres modelos diferentes de máquinas gasificadoras comercializadas en España: TERRA, ART y DUO. Además, el proceso de preparación es muy sencillo, ya que permite crear tu refresco en pocos segundos: tan solo hay que llenar la botella SodaStream con agua, conectarla a la máquina y pulsar un botón para añadir las burbujas. Una base perfecta para crear tu refresco favorito, donde solo tendrás que añadir una medida del concentrado con la fórmula perfecta. Y es que una sola máquina, ofrece infinidad de posibilidades al convertir el agua con gas en una bebida perfecta y diferente para cada ocasión.