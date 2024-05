Sánchez tacha de "encuentro de ultraderechistas" el acto de Abascal con Milei en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado de "encuentro de ultraderechistas" la convención de Vox que se llevará a cabo en Madrid este fin de semana y en la que participan el presidente de Argentina, Javier Milei y la candidata a la presidencia en Francia, Marine Le Pen, entre otros dirigentes europeos y latinoamericanos. "Esta misma semana va a haber algún encuentro de ultraderechistas desgraciadamente en nuestro país", ha señalado en referencia al acto organizado por los de Santiago Abascal y en el que también intervendrán de forma telemática los primeros ministros de Italia y Hungría, Giorgia Meloni y Viktor Orban, respectivamente. Sánchez ha hecho estas declaraciones en la IV edición del foro "Fondos Europeos" organizado por elDiario.es y ha advertido de que "ningún avance es irreversible" por lo que ha hecho un llamamiento a "perseverar para no retroceder". Así, ha lamentado que este encuentro se celebre en España y ha señalado que en otras partes del mundo se está viendo "como muchos de esos derechos, de esas conquistas que parecían irreversibles, están retrocediendo". Además ha asegurado que el Gobierno de España tiene claro el rumbo y van a mantenerlos "por convicción" y porque considera que "los logros conseguidos" demuestran que van en la buena dirección. La visita de Milei a España para participar en este acto de Vox se produce solo unas semanas después del conflicto diplomático abierto tras unas declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en las que dijo que Milei había tomado "sustancias". Estas palabras provocaron la respuesta de la Oficina Presidencial argentina en las que señalaban que Sánchez tiene problemas más importantes de los que preocuparse "como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa", según indicaron. Ante este viaje de Milei, a España, en el que no se reunirá con el jefe del Ejecutivo, el Gobierno argentino ha señalado que sí habrá otras reuniones y que el acto político organizado por Vox no será "la razón principal".