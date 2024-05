Saied rechaza las críticas por la detención de periodistas y dice que "nadie está por encima de la ley"

El presidente de Túnez, Kais Saied, ha rechazado este jueves las críticas vertidas por la Unión Europea y las autoridades de Estados Unidos tras la detención de periodistas, abogados y figuras de la sociedad civil, y ha señalado que "nadie está por encima de la ley". "No existe enfrentamiento alguno con los abogados, como se va diciendo, y lo ocurrido durante los últimos días no tiene nada que ver con la labor que desempeñan sino con aquellos que se han atrevido a insultar al país ante los medios de comunicación", ha señalado durante un encuentro con la ministra de Justicia, Leila Jafal, después de que el arresto a principios de esta semana de una conocida abogada y columnista desatara la polémica. Así, ha reivindicado la "igualdad ante la ley" y ha hecho hincapié en que "igual que se garantiza el derecho a litigar, están en su derecho de defenderse, tal y como estipula la Constitución". "Lo que ha estado pasando estos días no está siempre relacionado con la profesión sino con los que están dispuestos a insultar y hasta humillar a su país, además de aquellos que atacan violentamente a las fuerzas de seguridad", ha explicado. "Si no aceptamos que nuestro país y sus símbolos sean atacados desde el exterior, entonces no aceptamos que el país sea humillado desde el interior", ha aclarado antes de matizar que todos los detenidos tienen derecho a "un trato humano y digno", según un comunicado de la Presidencia. Saied ha pedido además a las autoridades pertinentes que convoquen a los embajadores de Francia y Estados Unidos, entre otros, para expresarles su protesta formal por las críticas recibidas en torno a estas detenciones, que se han ido incrementando notablemente durante el último año y medio.