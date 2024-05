Raúl Castillo habla orgulloso de su amiga Ana Obregón: "Ha vuelto el color a su vida"

Raúl Castillo ha celebrado su cumpleaños rodeado de sus seres queridos y las personas más importantes de su vida, y obviamente no podía faltar su íntima amiga Ana Obregón. Aprovechando el momento, Ra ha compartido con el equipo de Europa Press la conmovedora experiencia de cómo supo que Anita había dicho su primera palabra. Y es que la nieta de la presentadora ha revolucionado la vida de todos sus amigos que ahora la adoran con locura. "Me pasó el vídeo antes, me dijo, 'Ra, no te lo vas a creer, por favor, sube el volumen'. Y antes de que ella lo publicara y tal. Y me hizo muy feliz, súper bonito, súper bonito", nos cuenta con una sonrisa. Él ha conseguido lo que pocos, sacarla de casa para disfrutar de su amistad y verla sonreír tras haber pasado los años más duros de su vida: "¿Has visto qué guapa está? Ha vuelto el color a su vida, que eso es muy bonito, eso es muy importante. Ha vuelto la sonrisa, ha vuelto la ilusión, han vuelto las ganas. Y aunque las cosas se llevan ahí y tal, pero es muy importante y es una alegría enorme para todas las personas que la queremos, que somos muchísimos. Y yo especialmente, que está aquí y lo ocupa entero ella". Y es que Ra ha sido uno de los pilares fundamentales para Ana durante la enfermedad y el duelo por su hijo. Reflejando su papel como amigo, expresó: "Yo solo he hecho lo que yo creo que un buen amigo tiene que hacer por sus buenos amigos que es estar ahí". Además, añadió con sinceridad: "Yo he actuado consecuente a mi corazón, sabéis que ella es una de las personas más importantes de mi vida". Estas declaraciones las hizo después de almorzar con Ana Obregón, con quien celebró su 50 cumpleaños, subrayando la importancia de su amistad y apoyo constante durante los momentos más difíciles.