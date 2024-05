Opositor Frente Amplio denuncia a precandidato oficialista por publicidad electoral

Montevideo, 16 may (EFE).- Álvaro Delgado, precandidato a la presidencia de Uruguay por el oficialista Partido Nacional, fue denunciado ante la Corte Electoral por la coalición de izquierdas opositora Frente Amplio (FA), al entender que violó la Ley Electoral al publicar un anuncio en televisión.

El presidente del FA, Fernando Pereira, aseguró este jueves que "por ahora" es Delgado quien violó dicha ley, pero en su colectividad no creen "que sea el único". El político opositor agregó que "han colocado spots, en el caso de Delgado, de cinco minutos (de duración), hablando de la gestión del Gobierno actual, utilizando la imagen del presidente, proponiendo un segundo ciclo de transformaciones".

En diálogo con la prensa, Pereira apuntó que el candidato oficialista viola una ley que fue pensada "para evitar desventajas" y para intentar que la campaña estuviera ceñida a un tiempo prudente.

"Vulnerar porque se tiene plata, que no se dice de dónde se saca, campañas de este tipo parece algo muy desacertado. Nosotros ahora presentamos la denuncia y es la Corte Electoral la que va a fallar. Que no tenga condena no implica que no sea una condena de la Corte a un hecho que desde nuestro punto de vista es ilegítimo", sostuvo el líder del FA.

Por otra parte, Pereira dijo que Delgado debería autorregularse y remarcó que el Partido Nacional firmó un acuerdo para llevar a cabo una campaña basada en actitudes regidas por las leyes.

De esta forma hizo referencia al pacto impulsado por la Asociación de la Prensa del Uruguay y rubricado por los partidos políticos, en el que estos últimos se comprometieron a luchar contra la desinformación y a llevar a cabo una campaña electoral libre de noticias falsas.

"Violentar las leyes es parte de no cumplir con una sana campaña electoral y claramente se están violentando", enfatizó.

La denuncia presentada ante la Corte Electoral por el Frente Amplio es por entender que Delgado violó la Ley 17.045 publicando una pieza publicitaria que "ha sido emitida en reiteradas oportunidades, en horario central de televisión abierta", indica el documento.

Según detalla el artículo 1 de dicha ley, "los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en los medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita, solo a partir de: Treinta días para las elecciones internas".

Dicha instancia, única en la que no será obligatorio acudir a las urnas, se celebrará el domingo 30 de junio.

Allí, cada uno de los partidos presentará a sus diferentes precandidatos y el más votado de cada fuerza política se convertirá en el candidato a presidente en las Elecciones Nacionales, que se celebrarán cuatro meses después. EFE

