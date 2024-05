Mendy y Kanté vuelven a Francia para la Eurocopa

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, anunció este jueves la lista de convocados para la Eurocopa de este verano con la novedad del regreso a la selección gala del jugador del Real Madrid Ferland Mendy y el del Al-Ittihad N'Golo Kanté. 'Les Bleus' buscarán sacarse la espina de la eliminación en octavos de final de la pasada EURO 2020 con un equipo de garantías liderado por el delantero Kylian Mbappé. Pese el runrún sobre el futuro de la estrella parisina, que ya anunció que no seguirá en el PSG, la subcampeona del mundo se encomienda al talento de su gran ariete y un equipo muy reconocible pese a su juventud. En la lista también están, como no podía ser de otra manera, el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y el ex del FC Barcelona Ousmane Dembélé, de un PSG que acapara sobre todo la parte ofensiva de la llamada. La lesión de Aurélien Tchouaméni abrió la puerta a un Kanté que, a sus 33 años, ha tenido una buena campaña en Arabia Saudí, después de una etapa complicada también por una lesión que le impidió estar en el Mundial de Catar. El campeón del mundo de 2018 (53 partidos internacionales) no vestía la camiseta tricolor desde junio de 2022, durante una derrota ante Dinamarca en la Liga de Naciones. Mientras, la convocatoria de Mendy supone el regreso internacional del lateral izquierdo del Real Madrid desde septiembre de 2022. Además, Deschamps convocó por primera vez al joven delantero del PSG Bradley Barcola, de 21 años. El propio seleccionador advirtió en rueda de prensa que es optimista con que los lesionados Tchouaméni, Kingsley Coman y Mike Maignan se recuperen a tiempo de la lista definitiva a la UEFA el próximo siete de junio, por lo que entraron en sus planes. Lucas Hernández, víctima de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, sí está descartado. --LISTA COMPLETA: Porteros: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens). Defensas: Jonathan Clauss (Marsella), Theo Hernandez (AC Milan) Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter de Milán), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich) Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Mónaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), N'Golo Kanté (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG). Delanteros: Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter de Milán).