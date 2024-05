Maíllo garantiza la continuidad de Rego como ministra: un debate interno de IU no afecta al Gobierno

El excoordinador de IU en Andalucía Antonio Maíllo ha garantizado la continuidad de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego al frente del ministerio porque considera que el debate interno de su organización no puede afectar al Gobierno. "Nadie entendería que por una reflexión o un debate de una asamblea se modifique o se haga una propuesta de modificación de un ministerio, no tiene ni sentido, ni es sensato", así lo ha expresado este jueves durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si Rego debe seguir al frente del ministerio. Maillo ha dejado claro que la ministra de IU debe seguir y ha reivindicado la necesidad de asentar los ritmos políticos y de introducir cierto "sentido común y sensatez" en la toma de decisiones. EL QUE GANA NO SE LO LLEVA TODO Este martes, la candidatura de Maillo para el liderazgo de IU se impuso con claridad a de la titular de Juventud e Infancia, con un 53,4% de los votos emitidos por los militantes frente al 23,4% del obtenido por Rego. En ese sentido, de cara a su liderazgo de la formación, Maillo ha remarcado que la "pluralidad" es una de las características IU y el que gana "no se lo lleva todo". "Tenemos que conformar una dirección que se parezca lo más posible a toda la organización", ha insistido. Aún así, ha expresado que los resultados obtenidos suponen un "estímulo" para afrontar con "fuerza y seguridad" el liderazgo de la organización y ha reconocido que el apoyo recibido ha sido "incluso más de lo que esperaba". EL 9J TIENE QUE SER UNA SUMA DE "HUMILDADES" En lo referente a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, a las que IU concurrirá bajo la marca Sumar, Maillo considera que son una oportunidad para construir desde una suma de "humildades". "Está claro que la desunión conduce a un fracaso claro", ha recordado. Asimismo ha reivindicado que IU supone una "gran ayuda" a pesar de ser una organización "modesta". "Estamos desplegados por todo el territorio", ha señalado.