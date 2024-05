Líder liberal europea critica la coalición de sus socios con ultraderecha en Países Bajos

Bruselas, 16 may (EFE).- La líder del grupo liberal Renovar Europa en el Parlamento Europeo, Valerie Hayer, criticó este jueves que su partido neerlandés, el liberal VVD del primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, haya llegado a un acuerdo para una coalición de gobierno con la extrema derecha, a la que consideró "fuera de los valores que defendemos".

En un mensaje en su cuenta de X, Hayer subrayó que el PVV, partido del ultraderechista Geert Wilders que será parte de la coalición de gobierno neerlandesa, "es lo opuesto de lo que defendemos en cuanto a valores, el Estado de derecho, la economía, el clima y por supuesto Europa".

"Un acuerdo con un partido así equivale a situarse fuera de los valores que defendemos. El compromiso con la extrema derecha no es aceptable. Siempre me he opuesto firmemente a ello y lo seguiré haciendo en el Parlamento Europeo", subrayó la política francesa, que dijo haber seguido esta evolución en las negociaciones con "desaprobación e inquietud".

El líder de la extrema derecha neerlandesa, Geert Wilders, alcanzó este miércoles un acuerdo “provisional” para formar un nuevo gobierno en Países Bajos con tres partidos de centroderecha, aunque los cuatro no se han puesto aún de acuerdo ni en el nombre del candidato a primer ministro, ni en algunos otros puntos clave que tratarán más tarde.

Según Wilders, líder del Partido de la Libertad (PVV), hay ya acuerdo “provisional” con los otros tres partidos de centroderechas: el liberal VVD, el democristiano NSC y el partido de los granjeros BBB, aunque todavía no hay pacto sobre algunos puntos, como las pensiones.

En una reciente entrevista con la Redacción Europea de Agencias (European Newsroom) -en la que está incluida EFE-, la líder liberal en el Parlamento Europeo aseguró que para su grupo es impensable sentarse a la mesa de negociación o entrar en una futura coalición europea que incluya a los partidos ultraconservadores o de extrema derecha tras las elecciones del próximo 6 al 9 de junio. EFE

