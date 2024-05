LG lanza en España los auriculares LG TONE Free T90S, con Dolby Head Tracking para un sonido con realismo 3D

LG ha lanzado en España sus nuevos auriculares LG TONE Free T90s, que incluyen tecnología Dolby Atmos con Dolby Head Tracking para ofrecer un sonido envolvente y disfrutar contenidos con realismo 3D desde todos los ángulos. La compañía ha diseñado los nueos auriculares bajo la filosofía de Life's Good para ofrecer momentos de calidad a los usuarios y "mejorar sus vidas a través de la innovación". En concreto, LG ha señalado que los auriculares LG TONE Free T90S cuentan con la tecnología Meridian, con la que garantizan una experiencia acústica "excepcional" emitiendo sonido natural "como si hubiera dos altavoces delante", y la llevan "a un nuevo nivel" gracias a sus funciones mejoradas y a la cancelación activa de ruido adaptativa. Sin embargo, la tecnológica coreana ha subrayado la integración de la tecnología Dolby Head Tracking en el nuevo modelo, ya que, según han asegurado, son "los primeros auriculares inalámbricos del mundo" en llegar con ella. Esta tecnología permite disfrutar del sonido auténtico de los contenidos audiovisuales, ya que detecta la posición de la cabeza mediante giroscopios integrados en los auriculares. Con el algoritmo desarrollado por Dolby, los auriculares recalibran el sonido en función del movimiento, para que "procedan de la misma posición y sea más intenso". Todo ello crea una sensación de sonido dinámica y de inmersión para los usuarios, que está reforzada por su 'hardware'. Entre sus componentes, LG ha destacado que los auriculares se han fabricado con grafeno puro, un material sólido formado por átomos de carbono que reduce las vibraciones no deseadas para "reproducir unos graves nítidos y dinámicos". También ayuda a percibir los sonidos medios y agudos "con mayor intensidad". Siguiendo esta línea, los LG TONE Free T90S integran un códec Qualcomm aptX Adaptiv, con el que proporciona un audio de alta resolución de 24bits y 96kHz, además de conseguir una baja latencia con el sonido de Snapdragon Sound. Por otra parte, LG ha detallado que los auriculares tienen un peso de 5,7 gramos cada uno y, a través de un estudio realizado con el laboratorio de ergonomía POSTECH, la compañía ha conseguido que se optimice la distribución de la presión en distintas formas de orejas. Con ello, se asegura comodidad y facilidad de ajuste para cualquier persona. CANCELACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL Y ADAPTATIVA En cuanto a sus capacidades de cancelación de ruido, LG ha señalado que ha mejorado su función de cancelación de ruido adaptativa (Adaptive ANC) incorporando filtros para diferentes rangos de frecuencia. Con ello, los auriculares son capaces de adaptarse al entorno y bloquear el ruido de fondo. Otra de las mejoras que ha comentado LG es que los auriculares son capaces de reconocer cómo están colocados en el oído, de manera que ajustan el rendimiento de la función ANC en función de esa posición. Los LG TONE Free T90S cuentan con cuatro micrófonos integrados en cada auricular, que están colocados en la parte interna y externa, así como el micrófono de voz y el sensor óseo. Junto con un algoritmo de 'software' más desarrollado, estos auriculares consiguen separar la voz y el ruido entre ellos, ofreciendo "cancelación de ruido ambiental no deseado". CONECTIVIDAD E HIGIENE Los nuevos auriculares cuentan con la función 'Plug & Wireless', que permite utilizar el estuche de carga como transmisor Bluetooth para aquellos dispositivos que no cuentan con este tipo de conexión. Así, se convierten en el propio dispositivo fuente. Igualmente, pueden conectarse a dispositivos Apple o Android a través de Bluetooth AAC y SBC. Además, la función Multi Point, permite vincular hasta cinco dispositivos con la aplicación LG TONE Free. Finalmente, la limpieza de estos auriculares es más eficaz gracias a una LED ultravioleta que LG ha integrado en la base de carga para "reforzar su higiene y durabilidad". Esta función se denomina "UVnano" e irradia luz a los auriculares y las rejillas de los altavoces cuando la base de carga está cerrada, reduciendo las bacterias en un 99 por ciento. También cuentan con esponjas en las aberturas, que absorben la suciedad y evitan que sustancias no deseadas queden atrapadas en el interior de los auriculares.