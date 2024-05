Kool & The Gang y Village People transforman a Bogotá en una pista de baile

Bogotá, 15 may (EFE).- Las bandas estadounidenses Kool & The Gang y Village People convirtieron este miércoles el Movistar Arena de Bogotá en una pista de baile donde personas de varias generaciones se reunieron para celebrar una 'boogie night'.

Al Movistar Arena empezaron a llegar los asistentes, muchos de los cuales se pusieron sus atuendos más setenteros, con pantalones de bota campana y camisas de seda brillantes.

En el centro del coliseo fue instalada una pista de baile de colores, en la que aparecieron bailarines disfrazados con trajes plateados y bolas de disco en la cabeza.

Las luces del recinto también fueron aprovechadas y en la parte más alta había cinco bolas de disco acompañaron los movimientos de un público que se dejó llevar por el ritmo.

Los primeros en saltar al escenario fueron los miembros de Village People, personificando al policía, al indígena, al albañil, al militar, al motociclista y al vaquero.

El grupo empezó a realizar sus tradicionales coreografías y emocionó a los asistentes, que se empezaron a mover al ritmo de la música disco y del funk.

Al frente de todos sus compañeros apareció Victor Wills, quien tomó el micrófono, empezó a cantar e interactuó con un público que fue entrando en calor con el paso de las canciones.

Otro de los miembros fundadores de la banda, Felipe Rose, también invitó a seis parejas al escenario y las hizo bailar al ritmo de la música disco de la banda, conformada también por un teclista, un bajista, un baterista, un guitarrista y un percusionista.

La banda cerró su show, que duró cerca de hora y media, con la reconocida 'YMCA', que puso al público a hacer la coreografía al ritmo de los miembros del grupo, que salieron ovacionados.

Luego fue el turno de Kool & The Gang, el plato fuerte de la noche que no desentonó con lo hecho por el grupo antecesor y puso a bailar a la multitud.

En la tarima, los músicos vestían ropa brillante pero uno de ellos, el legendario bajista Robert 'Kool' Bell, fundador del grupo en 1964, sobresalía por su traje dorado.

La agrupación llevó al público por un variado repertorio de R&B, funk, soul y disco, que elevó las emociones de los aficionados que no solo bailaron sino también dejaron que su cuerpo se moviera con los ritmos lentos de baladas como 'Misled' o 'Too hot'.

Sin embargo, lo que más esperaba el público era saltar con las notas de 'Get down on It' y 'Celebration', dos himnos que reivindicaron que la música disco sigue viva a pesar del paso de los años. EFE

