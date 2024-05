Jueves 16 de mayo de 2024

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción deportes. Almería y Barcelona juegan este jueves a las 21.30 en el Power Horse Stadium un partido en el que los de Xavi Hernández tratan de amarrar la segunda plaza de LaLiga EA Sports ante un rival ya descendido que, hasta el momento, es el único equipo de la categoría que no ha ganado aún en su estadio. También se juega los partidos de la trigésima sexta fecha Las Palmas-Betis (19.30) y Real Sociedad-Valencia (22.00).

(Texto) (Foto)

.

BALONCESTO LIGA ENDESA

Málaga. El Unicaja, líder de la temporada regular, recibe este jueves a las 20.30 al BAXI Manresa, octavo clasificado, en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa, que se juega al mejor de tres y en la que los malagueños parten como favoritos ante un rival al que han derrotado las dos veces que se han enfrentado esta temporada.

(Texto) (Foto)

.

TENIS ROMA

Roma. Este jueves se juegan las semifinales femeninas del torneo ATP y WTA 1.000 de Roma, en las que la polaca Iga Swiatek se enfrenta a la estadounidense Coco Gauff (no antes de las 15.00) y la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la estadounidense Daniele Collins (no antes de las 20.30). Además, se completan los cuartos de final del cuadro masculino con los partidos entre el polaco Hubert Hurkacz y el estadounidense Tommy Paul (13.00) y el griego Stefanos Tsitsipas y el chileno Nicolás Jarry (no antes de las 19.00).

(Texto) (Foto)

.

CICLISMO GIRO

Redacción Deportes. La duodécima jornada del Giro de Italia de ciclismo discurre este jueves entre Martinsicuro, en los Abruzos, y Fano, en la región Adriática de las Marcas, con un recorrido, en su mayoría llano, de 193 kilómetros.

(Texto) (Foto)

.

GOLF CAMPEONATO US PGA

Redacción Deportes. El español Jon Rahm encara desde este jueves el Campeonato de la US PGA, el segundo 'major' de la temporada masculina de golf, con ganas de reivindicarse tras su deslucido Masters de Augusta, en una edición número 106 de este torneo en la que el estadounidense Jordan Spieth intentará conquistar el último 'grande' que le falta para completar el 'grand slam' de su carrera.

(Texto) (Foto)

--------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

ATLETISMO

- Previa de los Mundiales de atletismo paralímpico, que se disputan en Kobe (Japón) entre el 16 y el 26 de mayo.

.

AUTOMOVILISMO

- Previa del Gran Premio de Emilia Romaña, séptima cita del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa este fin de semana en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Ímola (Italia).

.

BALONCESTO

- Liga Endesa. Eliminatorias por el título. Cuartos de final. Primer partido (al mejor de tres): Unicaja-BAXI Manresa (20.30). (FOTO)

- NBA. Playoffs: Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets (02.30 del viernes).

.

CICLISMO

- Giro de Italia (hasta 26) (FOTO). 12ª etapa: Martinsicuro-Fano (193 km).

- Vuelta a Burgos Féminas (hasta 19).

.

ESCALADA

- Clasificatorio escalada París 2024, en Shanghai (hasta 19). (FOTO).

.

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 36ª jornada (FOTO): Las Palmas-Betis (19.30), Almería-Barcelona (21.30) y Real Sociedad-Valencia (22.00).

- Presentación de la 40ª jornada de LaLiga Hypermotion y previa del Mirandés-Elche.

- Los seleccionadores de Alemania (17.00) y Francia (20.00) anuncian sus listas de convocados para la Eurocopa 2024.

- Inglaterra. Playoffs ascenso a la Premier: Leeds-Norwich (21.00).

.

GOLF

- Campeonato US PGA (major), en el Valhalla Golf Club de Louisville, Kentucky (EEUU) (hasta 19). (FOTO)

.

PIRAGÜISMO

- Campeonatos de Europa sprint, en Tacen (Eslovenia) (hasta 19).

.

TENIS

- Torneo ATP y WTA 1.000 de Roma (hasta 19). Información de Tomás Frutos. (FOTO)

.

TENIS MESA

- Preolímpico Individual clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, en Sarajevo (hasta 19).

-------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245

Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com