Jueves, 16 de mayo de 2024 (04:00 GMT)

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, "sobrevivirá" tras haber sido tiroteado

Praga (EFE).- Eslovaquia está conmocionada por el intento de asesinato del primer ministro, el populista Robert Fico, quien se encuentra en estado "crítico" tras recibir varios disparos cuando se acercó a saludar a un grupo de ciudadanos en Handlova, en el centro del país. El atentado ocurrió tras un consejo de ministros. Un hombre de 71 años sacó una pistola y disparó cuatro o cinco veces contra Fico. El agresor fue detenido tras los disparos y tiene licencia de armas. Una bala alcanzó a Fico en la cavidad abdominal y algunos testigos aseguraron que recibió un impacto en el esternón. El viceprimer ministro del país, Tomas Taraba, dijo que confía en que Fico "sobrevivirá" y afirmó que ya no se encuentra en una condición de peligro de muerte. "Me quedé muy conmocionado... afortunadamente, hasta donde yo sé, la operación salió bien, y supongo que al final sobrevivirá", indicó Taraba.

Los palestinos conmemoran el 76 aniversario de su expulsión, mientras en Gaza ya hay más de 35.200 muertos

Jerusalén (EFE).- Los palestinos conmemoraron este miércoles el 76 aniversario de su expulsión masiva, antes y durante la guerra que dio pie a la creación del Estado de Israel, en una jornada marcada por la ofensiva en Gaza y el desplazamiento forzoso de 1,7 millones de gazatíes. Lo hicieron mientras que con otros 60 muertos la lista de muertos en la Franja ascendió a 35.233 personas desde que empezó la guerra. Israel concentra ahora su ofensiva en Rafah (sur) y en Yabalia y Ciudad de Gaza -al norte- donde las fuerzas armadas aseguran que se reagruparon los milicianos de Hamás tras su incursión en el sur.

Netanyahu niega un desastre humanitario en Rafah, de donde han huido 450.000 personas

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó que haya o que vaya a haber un desastre humanitario en Rafah (sur de Gaza), de donde alrededor de 450.000 personas han huido ante una ofensiva israelí que ha sido cuestionada en todo el mundo. Además, defendió no hablar sobre el "día después" de la guerra en la Franja de Gaza hasta que el grupo palestino Hamás no haya sido completamente eliminado. Parecía responder a las críticas del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que el domingo dijo que Israel no tenía un plan para lo que ocurrirá en el devastado enclave palestino una vez acabe la guerra. Entre tanto, el ministro de Defensa israelí y miembro de Gabinete de Guerra, Yoav Gallant, pidió este miércoles públicamente a Netanyahu que busque una alternativa palestina a Hamás para gobernar en la Franja de Gaza, la cual no involucre al Ejército o a las autoridades de Israel.

Diputados chilenos avisan de momento crucial y piden actuar con decisión en Palestina

Santiago de Chile (EFE).- Un amplio grupo de diputados y políticos de Chile advirtieron este miércoles que la humanidad atraviesa un momento crucial por la violencia en Palestina e instaron a actuar de forma decidida en defensa de la legalidad internacional, socavada por la invasión de Israel en la franja de Gaza y por la ampliación de las tierras colonizadas en Cisjordania. En una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Karol Cariola Oliva, los firmantes aplaudieron también la postura que desde 1948, fecha de la "Nakba" o gran expulsión de palestinos por las fuerzas israelíes, ha mantenido Chile, el país no árabe que acoge la mayor comunidad palestina en el exterior, con más de 500.000 personas.

Putin aterriza en Pekín para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping

Pekín (EFE).- El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó este jueves en Pekín, donde se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que es la segunda visita a China en menos de un año, informó la agencia de noticias Xinhua. El mandatario ruso llegó pasadas las 4:00 hora local (20:00 GMT del miércoles) al aeropuerto de la capital del gigante asiático. Putin llega al país asiático tras asumir un quinto mandato y después del reciente viaje que realizó Xi a Europa, donde el líder chino volvió a lidiar con las presiones de Occidente para que convenza a su par ruso de que ponga fin a su ofensiva en Ucrania.

Blinken anuncia en Kiev otros 2.000 millones de dólares en financiación militar a Ucrania

Kiev (EFE) .- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció este miércoles en Kiev una partida adicional de 2.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a adquirir armamento de Estados Unidos y de otros países e incrementar la capacidad de producción de su propia industria militar. Estos nuevos fondos se suman a los cerca de 61.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania aprobados por Washington el mes pasado, afirmó Blinken en una rueda de prensa celebrada en la capital ucraniana. Blinken explicó que este nuevo fondo servirá en primer lugar para dotar a Ucrania de más armamento a corto plazo mediante compras a EE.UU. y otros países.

Venezuela niega salvoconductos a opositores asilados en Embajada de Argentina, dice el chavismo

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela negó el otorgamiento de salvoconductos para los seis opositores que se encuentran refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas desde el 26 de marzo, según informó este miércoles el chavismo. "No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria", dijo el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien no tiene cargo en el Ejecutivo.

La extrema derecha logra un acuerdo para formar gobierno con el centroderecha en Países Bajos

La Haya (EFE).- El líder de la extrema derecha neerlandesa, Geert Wilders, alcanzó este miércoles un acuerdo “provisional” para formar un nuevo gobierno en Países Bajos con tres partidos de centroderecha, aunque los cuatro no se han puesto aún de acuerdo ni en el nombre del candidato a primer ministro, ni en algunos otros puntos clave que tratarán más tarde. Según ha anunciado Wilders, líder del Partido de la Libertad, hay ya acuerdo “provisional” con los otros tres partidos de centroderechas: el liberal VVD, el democristiano NSC y el partido de los granjeros BBB, aunque además todavía no hay pacto sobre algunos puntos, como las pensiones.

Biden y Trump acuerdan un debate electoral en CNN el 27 de junio y otro en ABC el 10 de septiembre

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente y precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, debatirán el próximo 27 de junio en un cara a cara organizado por CNN en Atlanta. Este es el primero de los dos debates que los dos aspirantes han aceptado realizar antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El segundo será el 10 de septiembre con la cadena ABC. La aceptación del debate por parte de las dos campañas ocurrió poco después de que Biden propusiera a Trump celebrar dos debates cara a cara en esos meses.

Cuatro víctimas en la revuelta en Nueva Caledonia, donde Macron declarará el estado de emergencia

París (EFE).- Un gendarme que fue herido de gravedad en las revueltas iniciadas hace dos días en Nueva Caledonia falleció este miércoles, lo que eleva a cuatro el número de muertos en el conflicto abierto en ese territorio francés del Pacífico por una reforma constitucional. La situación es crítica en este territorio autónomo de Francia en el Pacífico sur, a 17.000 kilómetros de la metrópoli, tras las revueltas lanzadas por grupos de jóvenes autóctonos que se oponen a una reforma del censo electoral aprobada por el Parlamento francés y que diluye el peso de la población local. El presidente, Emmanuel Macron, ordenó que se decrete el estado de emergencia.

El PIB de la eurozona supera la recesión técnica, mientras Bruselas eleva la previsión para España

Bruselas (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de la eurozona creció un 0,3 % entre enero y marzo con respecto a los últimos tres meses de 2023, con lo que dejó atrás la recesión técnica en la que había caído tras encadenar dos bajadas consecutivas del 0,1 % en el tercer y cuarto trimestres del año pasado. Además, la Comisión Europea mantuvo en el 0,8 % su previsión de crecimiento para el PIB de la eurozona en 2024. Para España, mejoró sus previsiones en 2024 al revisar cuatro décimas al alza el crecimiento del PIB, hasta el 2,1 %, y reducir en dos décimas su estimación de déficit público para este ejercicio, hasta el 3 % del PIB.

Colombia pide oficialmente a España que le retorne el Tesoro Quimbaya

Bogotá (EFE).- El Gobierno colombiano pidió oficialmente a España la devolución del Tesoro Quimbaya, una colección de 122 piezas arqueológicas precolombinas que fueron obsequiadas al país europeo en 1893 y que reposan en el Museo de América de Madrid, confirmaron este miércoles fuentes oficiales. La petición se hizo en una carta enviada el pasado 9 de mayo por los ministros colombianos de Relaciones Exteriores y de las Culturas, a sus homólogos españoles. "Este gesto, y su deseable resultado, se enmarcan dentro de los modelos internacionales al respecto de las políticas de descolonización de los museos, y tendrá para ellas implicaciones invaluables al reivindicar la soberanía cultural, el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos y el manejo integral de colecciones culturales", agrega el oficio. EFE

