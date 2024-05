José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, derroche de amor y complicidad en los toros

El 4 de junio de 2023 José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo oficializaban su relación asistiendo juntos a una corrida en la plaza de toros de Las Ventas, confirmando así lo que llevaba semanas rumoreándose en los mentideros políticos de la capital: ¡El alcalde de Madrid estaba enamorado! Y a punto de cumplirse un año de su debut oficial como pareja, este 15 de mayo -San Isidro, patrón de la ciudad- han regresado al escenario que afianzó de manera definitiva su historia de amor y nos han regalado sus imágenes más cómplices y románticas. En una permanente luna de miel tras darse el 'sí quiero' el pasado 6 de abril, Martínez-Almeida y su flamante mujer no han dejado de intercambiar confidencias y miradas que hablan por sí mismas durante la corrida de San Isidro protagonizada por Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Alejandro Fermín. Muy cercanos en todo momento, en ocasiones tanto que pensábamos que se iban a dar un beso de película por la manera intensa en la que se miraban fijamente a los ojos, el alcalde de Madrid y Teresa están viviendo el momento más dulce de sus vidas y de su relación, y ha quedado reflejado en su manera de acariciarse las manos y en sus sonrisas. ¡El amor está en el aire! Haciendo un guiño a la festividad de San Isidro, y a pesar de que prefirió no vestirse de chulapa -sino que escogió un elegante traje sastre en color morado- la que podría convertirse en cuñada de Irene Urdangarín si la relación que su hermano Juan mantiene con la hija de la Infanta Cristina prospera, lució un clavel rojo en la solapa como buena madrileña. Momento muy especial el que José Luis y Teresa han vivido cuando una banda de música ha interpretado el popular chotis 'Madrid, Madrid', reviviendo así su comentadísimo primer baile como marido y mujer. Y aunque en esta ocasión no se han lanzado a bailar, sí han tarareado y aplaudido la canción entre sonrisas.