Helvetia hace independiente su negocio en España, con Juan Estallo como CEO, y cambia de cargo a Eyries

Helvetia ha decidido convertir su negocio en España en un segmento independiente, con Juan Estallo como consejero delegado, al tiempo que ha anunciado que el consejero delegado de Caser, Ignacio Eyries, dejará su cargo a comienzos de 2025 para asumir la presidencia de las compañías no aseguradoras. La compañía ha anunciado este jueves que está adaptando su estructura corporativa "para acomodar mejor su transformación en los últimos años de una aseguradora Suiza a un grupo con fuerte presencia internacional". Según Helvetia, la nueva configuración reforzará la orientación internacional de la compañía, agilizará su gestión y asegurará la proximidad al cliente. Una parte significativa de los ajustes, detalla la compañía, se refiere al mercado español, donde el grupo Helvetia está presente con Helvetia Seguros y Caser. En concreto, a partir del 1 de julio de 2024, España se convertirá en un segmento independiente y será representado en el comité de dirección del grupo, siendo para la compañía "un cambio que refleja la importancia del segundo mayor mercado de Helvetia". Así, las unidades de mercado Helvetia Seguros y Caser reportarán al consejero delegado de España en el futuro. En concreto, el segmento España será liderado por Juan Estallo, quien, anteriormente, fue consejero delegado de Liberty Seguros Europa, y se unirá a Helvetia a partir del 1 de septiembre de 2024. Hasta entonces, los consejeros delegados de Helvetia Seguros y Caser reportarán al CEO del Grupo, Fabian Rupprecht, directamente. Por otro lado, el consejero delegado de Caser, Ignacio Eyries, dejará su puesto a principios de 2025, el cual ha ocupado desde 2002. No obstante, será responsable de la gestión de Caser hasta finales de 2024 y asumirá después la función de presidente de las compañías del negocio no asegurador de Caser. En este contexto, Helvetia asegura que la sucesión de Ignacio Eyries como CEO de Caser "será anunciada más adelante".