El Rayo Vallecano celebra su centenario en el cupón de la ONCE

El centenario de la fundación del Rayo Vallecano será el motivo del cupón de la ONCE para el sorteo del próximo 26 de mayo, ya que cinco millones y medio de boletos difundirán la imagen del equipo franjirrojo y su logotipo diseñado para celebrar esta efeméride. Luis Natalio Royo, delegado de la ONCE en Madrid, y María Teresa Rodríguez, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, han entregado a Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, a los capitanes Óscar Valentín e Isi Palazón y también al entrenador, Íñigo Pérez, una lámina enmarcada con este cupón, durante un acto celebrado este martes en la Ciudad Deportiva del club franjirrojo. Martín Presa agradeció a la ONCE "la difusión del centenario" del a través de su cupón. "Que cualquier institución consiga cumplir 100 años es muy difícil, pero más en un club como el nuestro con sus orígenes humildes y las dificultades a las que se enfrenta a diario compitiendo entre gigantes", agregó el presidente del Rayo Vallecano. Por su parte, Luis Natalio Royo reconoció que la ONCE tiene multitud de aficionados del Rayo Vallecano, al que definió como "un club humilde" y "que da la cara siempre". "Para nosotros este cupón es un orgullo porque el fútbol es un ejemplo de inclusión en la sociedad para las personas ciegas", apostilló Royo durante el evento de prensa. Tras revelarse el cupón especial, los representantes rayistas asistieron a una demostración de fútbol para ciegos. Así, los futbolistas Víctor Acebedo y Álvaro Gómez-Cambronero, realizaron un ejercicio de movilidad y orientación con el balón de cascabeles y que terminó con disparo a una portería defendida por Miguel Úbeda y Alberto García. Isi Palazón, Íñigo Pérez y Raúl Martín Presa se pusieron el antifaz para efectuar el mismo ejercicio, algo que también hicieron después con el lanzamiento desde el punto de penalti, siempre acompañados por el seleccionador nacional de fútbol para ciegos, Julián Martín.