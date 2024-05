Al menos seis heridos tras un ataque con arma blanca en Suiza

Al menos seis personas han resultado heridas, algunas de ellas en estado grave, tras un ataque con arma blanca en el cantón suizo de Argovia, donde las fuerzas de seguridad han logrado detener al agresor, que también ha sido trasladado a un hospital. La Policía ha confirmado que "ya no hay peligro para la población", y ha asegurado que hasta ahora no tiene información sobre el atacante y que desconoce los motivos del mismo, según ha publicado la emisora pública suiza Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). El agresor, que no portaba un documento de identidad, atacó primero a un pasajero en la estación de tren de la ciudad de Zofingen, si bien se trasladó hacia la comuna de Strengelbach, donde se acabó atrincherando en un edificio hasta que los agentes lograron arrestarle.