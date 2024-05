Al menos cinco militares israelíes muertos por fuego amigo en el norte de Gaza

Al menos cinco militares israelíes han muerto y otros siete han resultado heridos por fuego amigo en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, en el marco de los enfrentamientos del Ejército de Israel con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han publicado en su página web sus identidades, todos ellos entre 20 y 22 años, si bien no ha especificado la razón de su fallecimiento. No obstante, el 'Times of Israel' ha informado de que la investigación inicial apunta a que un tanque les confundió con el enemigo. Según esta versión, un tanque disparó este miércoles dos proyectiles contra un edificio donde se encontraban reunidos los paracaidistas al identificar un cañón de un arma en una ventana, pensando que se trataba de milicianos palestinos. Sin embargo, los militares habían notificado de que estaban dentro del edificio. Las autoridades ya han abierto una investigación al respecto de este incidente, del que también ha informado la Radio del Ejército de Israel.