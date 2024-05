Al Horford, el dueño del TD Garden

Chicago (EE.UU.), 15 may (EFE).- La ovación del público del TD Garden fue la mejor descripción del partido del dominicano Al Horford este miércoles. Miles de personas se levantaron de sus asientos para homenajear al veterano de 37 años que compitió con el hambre de un novato y que selló 22 puntos, quince rebotes y seis triples para enviar a los Celtics a las finales de la Conferencia Este de la NBA.

Horford se convirtió en el jugador más veterano capaz de firmar más de quince puntos, diez rebotes y cinco triples en un partido de 'playoffs' y dirigió la victoria por 113-98 de los Celtics contra los Cleveland Cavaliers en el quinto partido de la serie de segunda ronda de esta eliminatoria.

El alero dominicano, titular en el quinteto de Joe Mazzulla ante la baja por lesión de Kristaps Porzingis, dio la cara con una de las mejores actuaciones de su carrera.

Ya había lucido un nivel extraordinario en 2022, cuando se quedó a un paso del anillo en las Finales contra los Golden State Warriors. Dos temporadas después, a pocos días de cumplir 38 años, se adueñó de uno de los templos de la NBA, el TD Garden de Boston.

Se retiró con 48 segundos por jugar en el cuarto período y recibió una larga ovación de su público. Aplausos y cánticos, algunos incluso de 'MVP', para homenajear a un ejemplo de profesionalidad dentro y fuera del campo.

"Es especial cuando escuchas el Garden. Es algo que no doy por sentado. La energías de nuestros aficionados, la forma de cantar, sentí mucha conexión. Eso me anima a mí y al equipo", dijo Horford en la rueda de prensa posterior al partido.

"Quiero aportar energías y los chicos siguieron confiando en mí. Los chicos hicieron un gran trabajo para encontrarme y tener confianza en mí", agregó.

"Esta noche sentí que dije muchas cosas en los tiempos muertos. Todos queríamos ganar. En el pasado nos pasó que no pudiéramos cerrar las series y hoy estoy muy orgulloso por esto", concluyó.

El dominicano está ya en sus terceras finales de Conferencia consecutivas.

"Es especial llegar a las terceras finales del Este seguidas. Significa mucho para mí, estoy orgulloso por el trabajo que estamos poniendo. Seguimos trabajando y pensando en qué es mejor para el grupo. Sabemos que queda mucho por hacer, pero es otro paso adelante", dijo Horford.

Además de su espectacular rendimiento ofensivo, con seis triples conectados, Horford también se lució en el otro lado de la pista con una gran actuación defensiva ante Darius Garland, catorce años más joven que él.

No le concedió espacios y Garland no pasó de los once puntos y nueve asistencias, con cuatro de 17 en tiros de campo.

"Cada uno lidera de forma distinta, cuando juega de esta manera es contagioso. Viste a Al y la forma en la que sabe impactar a sus compañeros", dijo su técnico Joe Mazzulla.

"Al hizo un gran trabajo, así como el resto de sus compañeros", añadió.

Los Celtics ya están en las finales del Este de la NBA, en las que se enfrentarán al vencedor de la serie entre los New York Knicks y los Indiana Pacers, que lideran los neoyorquinos por 3-2.

Las finales del Este empezarán el domingo, si los Knicks rematan la serie el viernes, o el martes, si los Pacers forzaran el séptimo encuentro.

