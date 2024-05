Zelenski aplaza todos sus compromisos internacionales para los próximos días por la situación en Járkov

El Gobierno de Ucrania ha confirmado este miércoles que el presidente del país, Volodimir Zelenski, aplazará todos sus compromisos internacionales para sus próximas días dada la situación en la región de Járkov, escenario de una nueva ofensiva rusa que ha provocado la evacuación de miles de civiles. "El presidente Zelenski ha dado orden de aplazar todos los eventos internacionales de su agenda para los próximos días y que sean coordinadas nuevas fechas", ha explicado el secretario de Prensa de la Presidencia ucraniana, Sergi Nikiforov, en su página de Facebook. "Agradecemos a nuestros aliados su comprensión", añade el mensaje, publicado tras una conferencia telefónica entre Zelenski y los máximos responsables del Ejército para evaluar la situación en la región ucraniana. La confirmación del Gobierno ucraniano tiene lugar después de que medios portugueses informaran de la cancelación de las visitas del presidente ucraniano a España y Portugal. Posteriormente, la Casa del Rey de España anuló de su agenda la reunión prevista en el Palacio Real de Madrid entre Felipe VI y el presidente de Ucrania que habían programado para este viernes y que se enmarcaría en una visita a España que Moncloa no ha querido confirmar oficialmente en ningún momento. En esta visita, la primera de carácter bilateral, también habría sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para firmar un nuevo acuerdo bilateral de seguridad. No obstante, desde Moncloa no se llegó a confirmar este extremo.