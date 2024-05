Una veintena de ONG piden a los líderes mundiales parar la invasión israelí de Rafá

Una veintena de ONG han instado este miércoles a los principales líderes mundiales a intervenir para evitar la invasión israelí de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, región donde se refugian más de 1,2 millones de palestinos desplazados. Entre las firmantes están Amnistía Internacional, Oxfam o Acción Contra el Hambre. Otros países "tienen la responsabilidad de actuar urgentemente para poner fin a las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario que se están produciendo en Gaza y exigir responsabilidades". Para ello piden a los terceros Estados "detener la invasión de Rafá, abrir todos los pasos fronterizos terrestres y levantar las barreras internas para el acceso humanitario". Mencionan en particular a Estados Unidos, "principal proveedor de armas" de Israel, al que señalan por tener una "responsabilidad significativa en las violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas por Israel". Aunque reconocen la pausa ordenada por Washington en las entregas de bombas pesadas, "debería utilizar toda su influencia para detener la operación militar en curso en Rafá". Las ONG alertan de que "más de 1,5 millones de personas, incluidos 600.000 niños, corren un grave riesgo" por los planes israelíes después de que el pasado 7 de mayo las fuerzas terrestres del país entraran en la zona después de emitir órdenes de evacuación "ilegales". Así, subrayan que el concepto de "zonas humanitarias seguras" empleado por Israel para las órdenes de evacuación "no es válido", ya que "las zonas previamente designadas como tales han sido objetivo de bombardeos y operaciones terrestres". Advierten además de que "un mayor avance de la invasión militar, que conducirá al colapso total de los servicios de salvamento" y recuerdan que la toma de la parte palestina del paso de Rafá ha interrumpido la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza. De hecho, está "perturbando la respuesta humanitaria" en contra de lo recogido en las resoluciones 2720 y 2728 del Consejo de Seguridad de la ONU y el el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordenan a Israel permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria. Los almacenes que contienen ayuda vital en el este de Rafá siguen siendo inaccesibles como resultado de las operaciones militares israelíes mientras las instalaciones médicas de Rafá "están cerrando una tras otra". La presidenta de Médicos del Mundo, Florence Rigal, ha recordado que han tenido que cerrar las dos clínicas que tenían en Rafá, donde atendían a unas 500 personas al día. "Ahora estamos montando un nuevo campamento médico al que ha huido la gente, pero tardaremos unos días. Mientras tanto, la gente se queda sin acceso a la asistencia sanitaria", ha advertido. "Llevamos meses advirtiendo de que hay que impedir que Israel entre en Rafah o Gaza se enfrentará a una catástrofe humanitaria aún mayor. La inacción de terceros países se percibe como una falta de preocupación por las consecuencias para la exhausta población civil. Es inaceptable y deben tomarse medidas inmediatas para evitar más sufrimiento", ha remachado. Las ONG advierten también del "agotamiento" del combustible, que plantea "un grave riesgo de paralización de las operaciones humanitarias y de los servicios básicos". "El funcionamiento de toda la respuesta humanitaria depende del combustible, incluso para atender las necesidades prioritarias de más de 1,7 millones de personas desplazadas", ha advertido. Por último han defendido la necesidad de un alto el fuego humanitario. "Un alto el fuego duradero es la única forma de evitar más muertes, heridos y sufrimiento humano, así como la escalada del conflicto en la región, y de garantizar que se ponen en marcha las medidas preventivas solicitadas por la CIJ para evitar el crimen de genocidio", han resaltado las ONG a través del director general de Humanity&Inclusion/Handicap International (HI), Manuel Patrouillard. Las organizaciones firmantes son ActionAid, Acción Contra el Hambre, el Comité Americano de Amigos del Servicio (AFSC), Amnistía Internacional, la Fundación A.M. Qattan, Anera, Iglesias por la Paz en Orente Medio (CMEP), DanChurch Aid (DCA), Humanity&Inclusion/Handicap International (HI), Sociedad Sueca para el Desarrollo IM, INTERSOS, Red Internacional de Médicos del Mundo, Comité Central Menonita, Mercy Corps, Ayuda Eclesial de Noruega (NCA), Ayuda Popular de Noruega, Oxfam, Plan Internacional, Relief International y War Child Alliance.