Una jueza en Delaware rechaza el intento del hijo de Biden de retrasar el juicio por posesión ilegal de armas

Una jueza del estado estadounidense de Delaware ha rechazado este martes una petición de la defensa de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para retrasar el juicio federal en su contra por posesión ilegal de armas hasta septiembre. La jueza Maryellen Noreika de la corte del distrito de Delaware ha determinado que el proceso empezará el próximo 3 de junio tal y como estaba previsto, dado que la defensa no logrado ofrecer argumentos convincentes para retrasar el juicio, según ha recogido Bloomberg. El abogado del hijo de Biden, Abbe Lowell, había defendido que uno de los problemas que enfrentaba la defensa era encontrar expertos que testifiquen en nombre de Biden, ya que "la gente es reacia a involucrarse" en un caso "de alto perfil como este". Biden está imputado por tres cargos al haber estado en posesión de un arma, concretamente un revólver Colt Cobra, durante al menos 11 días después de haber falsificado en 2018 el formulario para su compra y de haber mentido al vendedor. El primero de estos cargos acusa a Hunter Biden de mentir en un formulario de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) al jurar falsamente que no era adicto ni consumía drogas ilegales. El segundo de ellos señala que el hijo del mandatario habría mentido al vendedor del arma sobre el mismo asunto. El tercer cargo acusa a Hunter Biden de posesión ilegal de armas mientras consumía o era adicto a drogas, lo cual es considerado como un delito federal. El hijo de Biden también se enfrenta a nueve cargos --de los que se declaró no culpable en enero-- por evasión de impuestos en el estado de California. Según la acusación, el hijo de Biden gastó 1,4 millones de dólares en impuestos federales en drogas, acompañantes, hoteles de lujo, vehículos de lujo o ropa, entre otros.