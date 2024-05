Un candidato a presidir el Fenerbahçe ofrece a Mourinho entrenar al club

Ankara, 15 may (EFE).- Aziz Yildirim, candidato a diriguir el Fenerbahçe turco, ha ofrecido al entrenador portugués José Mourinho, actualmente sin equipo, dirigir al club la próxima temporada.

"Propongo a la actual junta directiva del club que hablemos juntos con Mourinho. Vamos juntos a convencerle. Que sea el nuevo entrenador del equipo, da igual quien gane la asamblea del 9 de junio", en la que el Fenerbahçe elegirá su nueva directiva, dijo Yildrimin en rueda de prensa.

El aspirante aseguró que ya se ha reunido en persona con el técnico portugués, pero negó que hayan discutido los términos económicos de un posible acuerdo.

"Le dije: el Fenerbahçe te necesita y tú necesitas al Fenerbahçe", aseguró Yildirim, que ya presidió el equipo turco entre 1998 y 2018.

"No se va a ir Arabia Saudí, tranquilicémonos. Él no necesita dinero. Sean positivos, no creen ilusiones", pidió el aspirante a los periodistas en relación a los rumores sobre cuánto costaría ese fichaje.

El diario Sporx ha publicado que Yildirim ha prometido al exentrenador del Real Madrid, el Chelsea o Roma un presupuesto de 100 millones de euros para que conforme un equipo.

Yildirim opinó que el Fenerbahçe debería competir con grandes entradores y con un gran equipo, y anunció que si es presidente despedirá al actual técnico, İsmail Kartal, un antiguo jugador formado en el club.

El Fenerbahçe, actualmente segundo en la Superliga turca, es el club que acumula más victoria, 28, en la historia de la competición nacional, por delante del Galatasaray (24) y del Beşiktaş (21), pero hace diez años que no gana el título, lo que ha generado mucho malestar entre los aficionados.