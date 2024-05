Previa del UD Almería - FC Barcelona

La UD Almería recibe al FC Barcelona este jueves en el Power Horse Stadium (21.30) en la jornada 36 de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los locales empiezan a despedirse de Primera ante su afición, ya descendidos hace semanas, ante un Barça que se juega el subcampeonato y que debe apostar fuerte por acercarse a sellar esa segunda posición. Es el penúltimo partido del Almería en casa en LaLiga EA Sports y los de Pepe Mel, que vienen de caer en casa del Real Betis (3-2), intentarán lograr un buen resultado ante el Barça para hacer menos dolorosa esa despedida, ya digerida pero igual de dolorosa todavía. Delante tendrán a un Barça que, aunque sea de mínimos, como reconoció su técnico, Xavi Hernández, todavía tiene objetivos por cumplir. Lograr la segunda plaza, más allá de salvar parte del honor del club, permitiría al Barça disputar la Supercopa de España y obtener mayor premio económico. Algo, esto último, que urge en Can Barça. Tras la derrota en Montilivi del Girona ante el Villarreal (0-1), esta jornada 36 es decisiva para el Barça. Los blaugranas necesitan ganar dos de los tres últimos duelos para sellar ese subcampeonato sin mirar más lo que haga un Girona que les tumbó en Montjuïc y Montilivi. Poco más está en juego. No obstante, el orgullo es parte importante del juevo y en el vestuario del Almería saben que ganar a todo un Barça puede aliviar su dolor. Por el contrario, en el Barça encajar una derrota en casa de un equipo desahuciado podría tener graves consecuencias para la moral de un grupo que ha vivido ya muchas decepciones este curso. El Almería recibirá al Barça con la baja confirmada del sancionado Ramazani, que cumplirá su penúltimo partido de sanción. Pepe Mel está pendiente de los tocados Radovanovic y Baba para saber cuánto deberá retocar el once inicial, pensando siempre en tener piernas frescas que puedan sorprender a la contra a los 'culers'. Xavi Hernández, por su parte, también hará bastantes rotaciones al reconocer que algunos jugadores terminaron cansados el duelo anterior ante la Real Sociedad, que terminó con victoria en casa (2-0) gracias a los goles de Lamine Yamal y de Raphinha, éste último de penalti. Y ambos podrían no jugar de inicio en Almería. Las bajas son las de los lesionados Frenkie de Jong, Gavi y Alejandro Balde, a los que se suma la ausencia por sanción de un Ilkay Gündogan que lo venía jugando casi todo. Pero Xavi no modificará únicamente la pieza del centrocampista alemán y acertar su once podría ser casi tan complicado como dar con la combinación ganadora de cualquier sorteo. Quedarán, tras este duelo, dos jornadas más de suma importancia y es clave guardar el físico. Así, Lamine Yamal y Raphinha podrían dejar su puesto a Ferran Torres y João Félix, mientras que Robert Lewandowski, que no encajó muy bien ser sustituido ante los donostiarras, jugaría de inicio en busca del 'Pichichi'. Fermín López, siempre protagonistas y luchador, podría ver premiado su esfuerzo con otra titularidad mientras que en la línea defensiva Héctor Fort podría dar descanso a un João Cancelo que viene jugando todo últimamente. Pedri, que hizo el mejor partido de este curso ante la Real Sociedad, podría tener continuidad pero Sergi Roberto, como mediocentro o en el lateral derecho, podría ser otra sorpresa. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. UD ALMERÍA: Maximiano; Pubill, Montes, Chumi, Langa; Édgar, Robertone; Romero, Viera, Arribas; y Lozano. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Fort; Christensen, Pedri, Fermín; Ferran Torres, Lewandowski y João Félix. --ÁRBITRO: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego). --ESTADIO: Power Horse Stadium. --HORA: 21.30/Movistar+ LaLiga TV.