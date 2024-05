Petro acudirá ante la ONU para denunciar al Estado de Colombia por no cumplir con el Acuerdo de Paz

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado su intención de viajar hasta la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, para denunciar ante el organismo al propio Estado colombiano por no cumplir con el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre las autoridades del país sudamericano y la ay extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Nos va a tocar ir a Naciones Unidas. Cada tres meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó", ha manifestado el mandatario colombiano, según recoge la prensa local. Como más tarde ha detallado el propio Petro, el acuerdo de paz tiene "tres grandes ejes: la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial". De acuerdo con el presidente colombiano, el Estado se ha quedado corto en aplicar estas medidas y, por tanto, está "incumpliendo los acuerdos". "Se trataría del primer país en el mundo en incumplir una 'Declaración Unilateral de Estado' suscrita ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La 'Declaración Unilateral de Estado' es un compromiso que es superior a cambios de Gobierno o a cambios de la Constitución", ha detallado Petro en sus redes sociales.