Más de 400 personas abandonan poblaciones de Járkov en las últimas 24 horas ante la ofensiva rusa

Casi 8.000 personas han abandonado ya poblaciones de la región ucraniana de Járkov, unas 400 en las últimas 24 horas, por la intensificación de los combates en la zona ante la nueva ofensiva de las fuerzas rusas, según el último balance del gobernador regional Oleg Sinegubov. Sinegubov ha informado en su cuenta de Telegram de que 7.991 personas han tenido que abandonar sus hogares, entre ellos más de 600 niños. La mayoría de los evacuados han salido de zonas del norte de Járkov y unos 1.100 de la ciudad de Vovchansk, ahora mismo asediada desde el norte, según ha explicado el voluntario local ucraniano Vladyslav Kulov al portal de noticias UNN. En las últimas horas, el responsable ucraniano de Jersón, Oleksander Prokudin, ha avisado de bombardeos sobre la porción de la región (en el sureste del país) bajo control ucraniano, y ha instado a los ciudadanos a que tomen refugio inmediatamente. Rusia, por su parte, ha informado esta mañana de la destrucción de misiles y aviones no tripulados ucranianos sobre la región de Belgorod, cerca de la frontera ucraniana, y sobre Crimea. Entre los proyectiles destruidos hay diez misiles tácticos operativos ATACMS ucranianos que sobrevolaron la península mientras que la defensa aérea de Belgorod ha destruido dos misiles antirradar HARM, dos bombas guiadas Hammer, dos cohetes Vilkha MLRS y nueve vehículos aéreos no tripulados. Además, otros cinco vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos sobre la región de Kursk y tres vehículos aéreos no tripulados fueron interceptados sobre el territorio de la región de Briansk, según el Ministerio de Defensa.