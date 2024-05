Mariló de la Rubia reacciona al estado de salud de Isabel Pantoja, ¿motivo de su ausencia en la comunión de su nieto?

Mariló de la Rubia, amiga cercana de Isabel Pantoja, ha mantenido un perfil discreto ante las recientes especulaciones sobre la salud de la tonadillera, y ahora que su ausencia en la comunión de su nieto Alberto es noticia, el equipo de Europa Press ha querido preguntarle al respecto a la oftalmóloga. Por otro lado y en respuesta a las palabras de Alberto Dugarte, quien afirmó que Pantoja estaba mejor de salud, Mariló ha mostrado desconocimiento y optó por el silencio ante las preguntas de la prensa. "Hasta luego (...) Ciao", han sido sus únicas palabras al respecto, aunque su cara de desconocimiento deja claro que las afirmaciones del maquillador podrían no ser del todo ciertas. Además, sobre la ausencia de la tonadillera en la comunión del hijo de Isa Pi, ha evitado hacer declaraciones: "Ciao, venga. Hasta ahora". ¿Podría ser uno de los motivos por los que no habría asistido a la celebración? ¿O simplemente no estaba invitada? Asimismo, Mariló admite no saber si su amiga Isabel Pantoja había recibido el alta médica, manteniendo su habitual discreción frente a los medios y mostrando una sonrisa ligera ante la insistencia de las preguntas sobre el estado de salud de la cantante