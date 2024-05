Líderes de la UE condenan ataque a Fico y resaltan que la violencia política no tiene cabida en Europa

Numerosos líderes europeos se han solidarizado este miércoles con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y expresado su condena al atentado sufrido al término de una reunión que celebraba su Gobierno en la ciudad eslovaca de Handlova, asegurando que este tipo de violencia política no tiene cabida en Europa. El primer dirigente en reaccionar ha sido el primer ministro checo, Petr Fiala, quien ha subrayado que la noticia sobre el tiroteo a su homólogo eslovaco es "impactante". "Deseo que el primer ministro se recupere lo antes posible. No debemos tolerar la violencia, no debe tener lugar en la sociedad", ha recalcado. Uno de sus principales aliados a nivel europeo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha expresado su conmoción por el "atroz atentado" contra Fico, al que ha subrayado como "un amigo". "Rezamos por tu salud y rápida recuperación. Que Dios le bendiga a él y a su país", ha afirmado en un mensaje en redes sociales. "Impactantes noticias desde Eslovaquia. Robert, mis pensamientos están contigo en este momento tan difícil", se ha limitado a señalar el primer ministro polaco, Donald Tusk, al poco de conocerse la noticia. Fico se encontraba conversando con algunos simpatizantes tras la reunión con los miembros de su Ejecutivo cuando se han escuchado hasta cuadro disparos, uno de los cuales le ha alcanzado, siendo trasladado de urgencia al hospital. De su lado, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha empleado sus redes sociales para tachar lo ocurrido de un "cobarde intento de asesinato" y ha aseverado que "la violencia no debe tener cabida en la política europea". Mientras que el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha expresado en nombre de su país "toda la solidaridad" a Fico y ha condenado "en los términos más enérgicos" lo que ha catalogado como un "inaceptable y bárbaro de violencia política". Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha trasladado la más rotunda condena contra "cualquier forma de violencia y ataque a los principios cardinales de la democracia y la libertad", y ha expresado su apoyo a Fico, su familia y a toda la población eslovaca. En la misma línea, el primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, ha deseado una pronta recuperación a su "colega de hace mucho tiempo". Por su parte, el canciller austriaco, Karl Nehammer, ha recordado que conversó con Fico sobre temas de seguridad hace apenas unos días y ha llamado a combatir "el odio y la violencia". El primer ministro de Irlanda, Simon Harris, ha catalogado lo ocurrido como "un ataque impactante y vil a la democracia" y ha trasladado su apoyo a su "querido colega europeo" Fico. El jefe de Gobierno belga, Alexander de Croo, ha ahondado en la idea de que el ataque a Fico es "un ataque a la democracia" para el que "no hay justificación". Otros miembros del Consejo Europeo, como la primera ministra letona, Evika Silina, ha señalado que estos "actos de violencia no tienen cabida en la sociedad" y ha deseado una pronta y completa recuperación a Fico, mientras que el presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha denunciado un "intento de asesinato" contra el líder eslovaco y ha afirmado que debe haber "tolerancia cero ante estos actos de violencia".