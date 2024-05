Las monjas españolas que siguen a un excomulgado aclaran que no se van "de la Iglesia"

Burgos, 15 may (EFE).- Las religiosas clarisas en España que el lunes anunciaron que abandonaban la Iglesia Católica para seguir a un controvertido personaje que fue excomulgado, aclararon este miércoles que no se van de la Iglesia y que no están "encerradas, secuestradas, manipuladas ni alejadas de sus familias".

El comunicado en el que anunciaban su salida de la Iglesia fue difundido el lunes y ha provocado múltiples reacciones en España y fuera del país, por lo que las monjas de clausura, con conventos en las localidades de Belorado y Orduña (norte), quisieron aclarar que no abandonan la Iglesia Católica y adelantaron que desmentirán las informaciones que se difundieron desde la publicación del texto.

En el mismo, firmado por la madre abadesa, sor Isabel de la Trinidad, en nombre de las dieciséis hermanas que forman la comunidad religiosa, indicaban que pasaban a estar bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco y su llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que no está en comunión con Roma y cuyo fundador fue excomulgado en 2019.

A través de una cuenta en la red social Instagram (@tehagoluz), de reciente creación, las monjas compartieron un vídeo y una fotografía, en la que se ve a una decena de ellas con sus familias y con el religioso que las está acompañando en el proceso, miembro de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, a las órdenes de Pablo de Rojas.

Junto a la imagen, un texto: "Hermanas llamadas 'cismáticas encerradas, secuestradas, manipuladas y alejadas de sus familias'", con el que intentan desmentir las informaciones difundidas estos días.

"No nos vamos de la Iglesia. Os lo iremos explicando. Así que a los que estáis preocupados por esto tened un poco de paciencia", han indicado.

Las publicaciones en Instagram se suman a los contenidos que, durante toda la semana, han ido apareciendo en una página web también de reciente creación, www.tehagoluz.com, en la que las hermanas se presentan y que incluye, hasta el momento, el manifiesto católico y la carta en la que anuncian su salida de lo que ellas llaman 'Iglesia Conciliar'.