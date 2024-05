La esgrimista húngara Anna Kun no irá a los Juegos por infracción de las reglas de dopaje

Budapest, 15 may (EFE).- La esgrimista húngara Anna Kun, cuarta en el ránking mundial en la modalidad de espada, no participará en los Juegos Olímpicos de París por una infracción de dopaje, al no haber estado disponible en tres intentos de tomarle muestras en un año.

"Estoy terriblemente enfadada conmigo misma y con el sistema y decepcionada con la decisión", aseguró en declaraciones al portal deportivo Nemzeti Sport la deportista, que ganó una medalla de plata y una de bronce en los juegos europeos de Cracovia en 2023.

La esgrimista, de 29 años, destacó que nunca ha usado sustancias prohibidas, algo que nunca fue cuestionado y añadió que nunca habría pensado que su carrera "terminaría así", dejando entender que no descarta retirarse.

"Después de un quiebre como este, no estoy segura de si volveré a empuñar una espada. Será un largo proceso superar esto" afirmó Kun.

Por otra parte Nemzeti Sport recuerda que el Grupo Antidopaje Húngaro ya había adelantado en abril que Kun podría enfrentar "duras consecuencias" por no haber proporcionado un registro de sus actividades, tal como lo exigen las reglas de inspecciones antidopaje.

Kun será sustituida por Eszter Muhari, de 21 años, que en los juegos europeos de Cracovia de 2023 se llevó una plata en la prueba por equipo. EFE

mn/as/og