José María Almoguera, su reacción tras salir a la luz sus imágenes más cómplices con Paola Olmedo

El clan Campos sigue acaparando multitud de titulares, aunque ahora nuevamente por el revuelo protagonizado por José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego se ha dejado ver con actitud muy cómplice con la que ahora sería su exmujer, Paola Olmedo. Unas imágenes muy reveladoras que dejan abierta la posibilidad de reconciliación en el matrimonio. Sin embargo, el nieto de María Teresa Campos ha preferido no pronunciarse sobre las imágenes en las que aparece paseando con su expareja. José María tampoco contesta a las declaraciones de su madre, quien ha dicho que no quería ser una abuela ausente. Unas duras palabras de las que su hijo prefiere hacer caso omiso y continuar con su vida, sin dar explicaciones del por qué de sus cambios de actitud y en qué punto se encuentra su relación con la madre de su hijo. Por el momento, no podremos saber si todo se trataría de un plan organizado por el varón de los Campos o simplemente el amor ha vuelto a resurgir en la pareja, que intenta hacer todo lo posible por su familia y por el pequeño que tienen en común.