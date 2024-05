José María Almoguera, impasible a la identidad del topo que ha filtrado su acercamiento a Paola Olmedo

José María Almoguera y Paola Olmedo tienen un 'topo' que les ha traicionado y habría filtrado a la prensa los encuentros que han tenido tras su separación y que han desatado los rumores de reconciliación en la pareja. Y es que a pesar de que parecía que su ruptura no tenía vuelta atrás, sus recientes citas -entre ellas un concierto en San Sebastián de los Reyes en compañía de su hijo Marc, de 10 meses- y su escapada a Andorra durante el puente de mayo apuntan a que el hijo de Carmen Borrego y su todavía mujer han decidido apostar por su amor y dar una segunda oportunidad a su matrimonio. Un innegable acercamiento del que varios paparazzi se habrían enterado por este topo, cuya identidad ha quedado al descubierto después de días de especulaciones. Con la hija de Teresa Campos muy tranquila porque ella está libre de toda sospecha al no tener ninguna relación con su hijo José María desde hace dos meses, 'Así es la vida' -programa en el que trabaja el hijo de Carmen, además de la tertuliana y su sobrina, Alejandra Rubio- destapaba que el traidor es una exnovio de Paola, que se desconoce si habría cobrado o no por filtrar información sobre la pareja. Dispuesto a mantenerse en un discreto segundo plano y a no volver a hablar públicamente tras sus polémicas declaraciones sobre su madre, José María Almoguera ni se ha inmutado tras salir a la luz quién es el topo. Serio y sin disimular su enfado, el sobrino de Terelu Campos ha guardado silencio y ha dejado en el aire si él y Paola conocían su identidad y si han hablado con él. Con gesto de fastidio, y advirtiendo a los reporteros que tuviesen cuidado con su moto, el hijo de Carmen tampoco ha querido confirmar ni desmentir qué hay de cierto en los rumores de reconciliación con Paola, con la que se dice que habría vuelto a vivir tras poco más de un mes separados.